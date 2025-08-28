HOY

Entravision Communications
El Tiempo

El tiempo en el Valle del Río Grande: Altas Temperaturas y Lluvias en el Fin de SemanaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Clima: Prepárese para un fin de semana caluroso en el sur de Texas con lluvias y tormentas en el horizonte.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published August 28 2025
Ad Placeholder

Un Fin de Semana Caluroso en el Valle del Río Grande

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, los residentes del sur de Texas se preparan para enfrentar temperaturas altas y la posibilidad de lluvias. Kimberly Mesa de Univisión nos trae el último pronóstico, destacando un ambiente caluroso con vientos fuertes en el condado de Hidalgo.

En este momento, las temperaturas alcanzan los 90 grados Fahrenheit en el sur del condado de Hidalgo, con vientos sureños que oscilan entre 13 y 20 millas por hora. Aunque el ambiente es mayormente seco, las condiciones pueden cambiar rápidamente, especialmente al norte, donde ciudades como San Antonio, Austin, Dallas y Houston podrían experimentar lluvias.

Este fin de semana, las temperaturas podrían alcanzar los 100 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene, con nubes aumentando hacia la noche en McAllen. El domingo, se espera un incremento en la probabilidad de lluvias debido a una baja presión que se acerca desde el domingo hasta la próxima semana.

A partir del lunes, se prevé una caída en las temperaturas y un aumento de las lluvias y tormentas diarias. Este cambio se debe a la llegada de una baja presión. Por lo tanto, es esencial seguir de cerca el pronóstico del tiempo, especialmente si tiene planes al aire libre.

Con el tiempo caluroso y las lluvias en el horizonte, es crucial mantenerse hidratado, usar protector solar y repelente para mosquitos, ya que estas plagas suelen aumentar después de las lluvias.

El Clima en el Valle del Río Grande: Altas Temperaturas y Lluvias en el Fin de Semana
clima lluvias Sur de Texas temperaturas Tormentas Valle del Río Grande
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder