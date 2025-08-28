Un Fin de Semana Caluroso en el Valle del Río Grande

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, los residentes del sur de Texas se preparan para enfrentar temperaturas altas y la posibilidad de lluvias. Kimberly Mesa de Univisión nos trae el último pronóstico, destacando un ambiente caluroso con vientos fuertes en el condado de Hidalgo.

En este momento, las temperaturas alcanzan los 90 grados Fahrenheit en el sur del condado de Hidalgo, con vientos sureños que oscilan entre 13 y 20 millas por hora. Aunque el ambiente es mayormente seco, las condiciones pueden cambiar rápidamente, especialmente al norte, donde ciudades como San Antonio, Austin, Dallas y Houston podrían experimentar lluvias.

Este fin de semana, las temperaturas podrían alcanzar los 100 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene, con nubes aumentando hacia la noche en McAllen. El domingo, se espera un incremento en la probabilidad de lluvias debido a una baja presión que se acerca desde el domingo hasta la próxima semana.

A partir del lunes, se prevé una caída en las temperaturas y un aumento de las lluvias y tormentas diarias. Este cambio se debe a la llegada de una baja presión. Por lo tanto, es esencial seguir de cerca el pronóstico del tiempo, especialmente si tiene planes al aire libre.

Con el tiempo caluroso y las lluvias en el horizonte, es crucial mantenerse hidratado, usar protector solar y repelente para mosquitos, ya que estas plagas suelen aumentar después de las lluvias.