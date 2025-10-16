HOY

Entravision Communications
El Tiempo

El Tiempo en el Valle de Texas: Un fin de semana caluroso nos EsperaEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Valle del Río Grande experimenta un tiempo bochornoso y un fin caliente

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published October 16 2025
Ad Placeholder

Introducción

El Valle de Texas se encuentra en medio de un clima bochornoso mientras las temperaturas continúan en aumento. Aunque los residentes de ciudades como Edinburg y McAllen están acostumbrados al calor, el reciente clima húmedo ha intensificado las condiciones. A medida que nos adentramos en el fin de semana, se espera que las temperaturas alcancen los 90 grados, y la Isla del Padre atrae a visitantes con sus 83 grados proyectados para la tarde.

La región ha estado experimentando un clima seco, con vientos provenientes del norte que han contribuido a mantener las temperaturas altas. Aunque las lluvias en el Golfo han disminuido, las condiciones bochornosas persisten debido a las precipitaciones de semanas anteriores. Para aquellos que planean visitar la Isla del Padre, se anticipan temperaturas cercanas a los tres dígitos durante el fin de semana.

Para la próxima semana, se espera la llegada de un sistema frontal que podría traer un descenso en las temperaturas a partir del miércoles. Esto ofrecerá un respiro a los residentes, quienes podrían necesitar una chaqueta ligera por la mañana, especialmente los niños que van a la escuela.

El tráfico en el Valle del Río Grande ha aumentado, especialmente en ciudades como McAllen, Pharr y Mission. Las cámaras de tráfico en vivo muestran un incremento en el flujo vehicular, destacando intersecciones críticas en Pharr y Mercedes. Los conductores deben tomar precauciones adicionales, ya que algunos podrían estar aún medio dormidos o bajo la influencia del alcohol.

Clima en el Valle de Texas: Temperaturas Altas y Tráfico en Aumento
clima Despierta al Día Isla del Padre McAllen Pharr Tráfico Valle de Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg

Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg

Oct 15, 2025

EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...

Ad Placeholder
Ad Placeholder