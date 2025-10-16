Se trata de una noticia en desarrollo, y se espera que las autoridades den a conocer más información en las próximas horas.
El Tiempo en el Valle de Texas: Un fin de semana caluroso nos Espera
El Valle del Río Grande experimenta un tiempo bochornoso y un fin caliente
Introducción
El Valle de Texas se encuentra en medio de un clima bochornoso mientras las temperaturas continúan en aumento. Aunque los residentes de ciudades como Edinburg y McAllen están acostumbrados al calor, el reciente clima húmedo ha intensificado las condiciones. A medida que nos adentramos en el fin de semana, se espera que las temperaturas alcancen los 90 grados, y la Isla del Padre atrae a visitantes con sus 83 grados proyectados para la tarde.
La región ha estado experimentando un clima seco, con vientos provenientes del norte que han contribuido a mantener las temperaturas altas. Aunque las lluvias en el Golfo han disminuido, las condiciones bochornosas persisten debido a las precipitaciones de semanas anteriores. Para aquellos que planean visitar la Isla del Padre, se anticipan temperaturas cercanas a los tres dígitos durante el fin de semana.
Para la próxima semana, se espera la llegada de un sistema frontal que podría traer un descenso en las temperaturas a partir del miércoles. Esto ofrecerá un respiro a los residentes, quienes podrían necesitar una chaqueta ligera por la mañana, especialmente los niños que van a la escuela.
El tráfico en el Valle del Río Grande ha aumentado, especialmente en ciudades como McAllen, Pharr y Mission. Las cámaras de tráfico en vivo muestran un incremento en el flujo vehicular, destacando intersecciones críticas en Pharr y Mercedes. Los conductores deben tomar precauciones adicionales, ya que algunos podrían estar aún medio dormidos o bajo la influencia del alcohol.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Plaza Amistad en Donna inaugura con gran expectativa
Donna: La nueva Plaza Amistad promete beneficios para más de 500 familias de escasos recursos en Donna.
Tragedia en guardería de Donna: hombre mata a su expareja y luego se quita la vida
Un equipo de Univision 48 ya se encuentra en la escena recopilando más información.
Autoridades de la CBP incautan más de un millón de dólares y armas en un solo operativo
El hallazgo ocurrió el 8 de octubre, cuando agentes seleccionaron un vehículo para una inspección de rutina al salir del país. Durante la revisión secundaria, los oficiales encontraron $1,033,500 en efectivo, así como armas y municiones ocultas dentro de la unidad.
Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos
El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.
Bomberos de Brownsville controlan incendio en estructura
Las autoridades continúan asegurando la zona para evitar cualquier riesgo adicional.
Edcouch brinda apoyo en incendio estructural en Elsa
El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.
Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...
Tortillas: El Corazón de la Herencia Hispana en el Valle
Este alimento, que se ha convertido en un símbolo de unidad familiar, está presente en casi todos los platillos y es una parte integral de la cultura culinaria del Valle del Río Grande.
Dos detenidos tras persecución policial en Weslaco
La persecución inició en los carriles hacia el oeste de la carretera U.S. 83 y FM 491 en Mercedes, y concluyó sobre la Business 83.
Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo presenta nuevo sistema electrónico de registro de votantes
Anteriormente, el registro implicaba imprimir una etiqueta con el nombre, dirección y línea de firma del votante, que luego se colocaba en un formulario combinado.
Bomberos de Rio Hondo combaten incendio en estructura deshabitada
Por precaución, se solicitó apoyo a los departamentos de bomberos de Harlingen y Los Fresnos.
Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido
Familiares y amigos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir atención. Las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona, y no se reportaron otros heridos.
Le niegan fianza a Cristóbal Garzez tras accidente que cobró la vida de una persona
La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al...