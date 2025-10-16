Introducción

El Valle de Texas se encuentra en medio de un clima bochornoso mientras las temperaturas continúan en aumento. Aunque los residentes de ciudades como Edinburg y McAllen están acostumbrados al calor, el reciente clima húmedo ha intensificado las condiciones. A medida que nos adentramos en el fin de semana, se espera que las temperaturas alcancen los 90 grados, y la Isla del Padre atrae a visitantes con sus 83 grados proyectados para la tarde.

La región ha estado experimentando un clima seco, con vientos provenientes del norte que han contribuido a mantener las temperaturas altas. Aunque las lluvias en el Golfo han disminuido, las condiciones bochornosas persisten debido a las precipitaciones de semanas anteriores. Para aquellos que planean visitar la Isla del Padre, se anticipan temperaturas cercanas a los tres dígitos durante el fin de semana.

Para la próxima semana, se espera la llegada de un sistema frontal que podría traer un descenso en las temperaturas a partir del miércoles. Esto ofrecerá un respiro a los residentes, quienes podrían necesitar una chaqueta ligera por la mañana, especialmente los niños que van a la escuela.

El tráfico en el Valle del Río Grande ha aumentado, especialmente en ciudades como McAllen, Pharr y Mission. Las cámaras de tráfico en vivo muestran un incremento en el flujo vehicular, destacando intersecciones críticas en Pharr y Mercedes. Los conductores deben tomar precauciones adicionales, ya que algunos podrían estar aún medio dormidos o bajo la influencia del alcohol.