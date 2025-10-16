HOY

Entravision Communications
El Tiempo

El Tiempo En el Valle de Texas: Cielos Despejados y Temperaturas Elevadas

El Valle de Texas disfruta de cielos despejados y temperaturas cálidas, con vientos moderados y condiciones favorables en las playas.

By Maria Perez
• Noticias 48
Published October 16 2025
Introducción

El clima en el Valle de Texas se presenta estable, ofreciendo cielos despejados y temperaturas cálidas para los residentes y visitantes de la región. Esta noche, el clima se mantiene mayormente despejado, con temperaturas que rondan los 83 grados Fahrenheit en ciudades como McAllen.

Pronóstico Local

A lo largo de la región, ciudades como Harlingen, Olmito, Los Fresnos y Brownsville experimentan temperaturas en los altos 70s. Los condados de Hidalgo y Starr también muestran temperaturas en el rango bajo y medio de los 80 grados.

Para el día de mañana, se espera que las temperaturas superen el promedio normal para esta época del año, alcanzando los 92 grados por la tarde. El cielo despejado continuará durante las horas nocturnas, permitiendo que las temperaturas desciendan a los 70 grados en la Isla del Padre Sur.

Condiciones en la Playa

Las condiciones en la playa se presentan favorables, con un riesgo bajo de corrientes de resaca y temperaturas en el rango de los 84 grados. Será un día ideal para disfrutar del sol y el mar.

Pronóstico para Otras Ciudades de Texas

Si planea viajar fuera del Valle de Texas, San Antonio ofrecerá condiciones cálidas con temperaturas de 94 grados y ausencia de lluvia. Sin embargo, en Houston, podrían registrarse lluvias y posibles tormentas aisladas.

Pronóstico a Largo Plazo

El fin de semana y el inicio de la semana laboral se mantendrán sin lluvias en el Valle de Texas, aunque se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando los altos 90s. Las lluvias podrían regresar el jueves de la próxima semana.

Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

Oct 15, 2025

LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...

Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg

Oct 15, 2025

EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...

Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario

Oct 13, 2025

Rio Valley Switching realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en el cruce ferroviario de Bridge Avenue. Para completar estas labores de manera segura, se programaron cierres en las siguientes fechas: Vía principal: martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, de 7:00...

