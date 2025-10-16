Tiroteo en Donna: Tragedia en Donna: Un tiroteo en una guardería conmociona a la comunidad local.
El Tiempo En el Valle de Texas: Cielos Despejados y Temperaturas Elevadas
El Valle de Texas disfruta de cielos despejados y temperaturas cálidas, con vientos moderados y condiciones favorables en las playas.
Introducción
El clima en el Valle de Texas se presenta estable, ofreciendo cielos despejados y temperaturas cálidas para los residentes y visitantes de la región. Esta noche, el clima se mantiene mayormente despejado, con temperaturas que rondan los 83 grados Fahrenheit en ciudades como McAllen.
Pronóstico Local
A lo largo de la región, ciudades como Harlingen, Olmito, Los Fresnos y Brownsville experimentan temperaturas en los altos 70s. Los condados de Hidalgo y Starr también muestran temperaturas en el rango bajo y medio de los 80 grados.
Para el día de mañana, se espera que las temperaturas superen el promedio normal para esta época del año, alcanzando los 92 grados por la tarde. El cielo despejado continuará durante las horas nocturnas, permitiendo que las temperaturas desciendan a los 70 grados en la Isla del Padre Sur.
Condiciones en la Playa
Las condiciones en la playa se presentan favorables, con un riesgo bajo de corrientes de resaca y temperaturas en el rango de los 84 grados. Será un día ideal para disfrutar del sol y el mar.
Pronóstico para Otras Ciudades de Texas
Si planea viajar fuera del Valle de Texas, San Antonio ofrecerá condiciones cálidas con temperaturas de 94 grados y ausencia de lluvia. Sin embargo, en Houston, podrían registrarse lluvias y posibles tormentas aisladas.
Pronóstico a Largo Plazo
El fin de semana y el inicio de la semana laboral se mantendrán sin lluvias en el Valle de Texas, aunque se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando los altos 90s. Las lluvias podrían regresar el jueves de la próxima semana.
Aumentan tarifas del agua en McAllen a partir de octubre de 2025
La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Plaza Amistad en Donna inaugura con gran expectativa
Donna: La nueva Plaza Amistad promete beneficios para más de 500 familias de escasos recursos en Donna.
Tragedia en guardería de Donna: hombre mata a su expareja y luego se quita la vida
Un equipo de Univision 48 ya se encuentra en la escena recopilando más información.
Estudiante de BISD es detenido por amenaza en redes sociales; enfrenta cargo de delito grave
El menor enfrenta un cargo de tercer grado por delito grave (3rd degree felony), según confirmaron fuentes oficiales.
Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos
El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.
Bomberos de Brownsville controlan incendio en estructura
Las autoridades continúan asegurando la zona para evitar cualquier riesgo adicional.
Edcouch brinda apoyo en incendio estructural en Elsa
El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...
Tortillas: El Corazón de la Herencia Hispana en el Valle
Este alimento, que se ha convertido en un símbolo de unidad familiar, está presente en casi todos los platillos y es una parte integral de la cultura culinaria del Valle del Río Grande.
Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario
Rio Valley Switching realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en el cruce ferroviario de Bridge Avenue. Para completar estas labores de manera segura, se programaron cierres en las siguientes fechas: Vía principal: martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, de 7:00...
Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo presenta nuevo sistema electrónico de registro de votantes
Anteriormente, el registro implicaba imprimir una etiqueta con el nombre, dirección y línea de firma del votante, que luego se colocaba en un formulario combinado.
Bomberos de Rio Hondo combaten incendio en estructura deshabitada
Por precaución, se solicitó apoyo a los departamentos de bomberos de Harlingen y Los Fresnos.
Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido
Familiares y amigos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir atención. Las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona, y no se reportaron otros heridos.