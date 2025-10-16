Introducción

El clima en el Valle de Texas se presenta estable, ofreciendo cielos despejados y temperaturas cálidas para los residentes y visitantes de la región. Esta noche, el clima se mantiene mayormente despejado, con temperaturas que rondan los 83 grados Fahrenheit en ciudades como McAllen.

Pronóstico Local

A lo largo de la región, ciudades como Harlingen, Olmito, Los Fresnos y Brownsville experimentan temperaturas en los altos 70s. Los condados de Hidalgo y Starr también muestran temperaturas en el rango bajo y medio de los 80 grados.

Para el día de mañana, se espera que las temperaturas superen el promedio normal para esta época del año, alcanzando los 92 grados por la tarde. El cielo despejado continuará durante las horas nocturnas, permitiendo que las temperaturas desciendan a los 70 grados en la Isla del Padre Sur.

Condiciones en la Playa

Las condiciones en la playa se presentan favorables, con un riesgo bajo de corrientes de resaca y temperaturas en el rango de los 84 grados. Será un día ideal para disfrutar del sol y el mar.

Pronóstico para Otras Ciudades de Texas

Si planea viajar fuera del Valle de Texas, San Antonio ofrecerá condiciones cálidas con temperaturas de 94 grados y ausencia de lluvia. Sin embargo, en Houston, podrían registrarse lluvias y posibles tormentas aisladas.

Pronóstico a Largo Plazo

El fin de semana y el inicio de la semana laboral se mantendrán sin lluvias en el Valle de Texas, aunque se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando los altos 90s. Las lluvias podrían regresar el jueves de la próxima semana.