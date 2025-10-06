Calor Extremo en el Valle de Texas

El Valle de Texas enfrenta una ola de calor que ha superado las expectativas esta semana, con temperaturas que alcanzan los 100 grados Fahrenheit, por encima del promedio normal de 92 grados. Este aumento en las temperaturas ha llevado a las autoridades a emitir advertencias para que los residentes se mantengan hidratados y tomen precauciones adicionales para protegerse del calor.

Advertencias de Inundación Costera

Mientras tanto, la región costera, particularmente en el sector de Willacy, ha sido advertida sobre posibles inundaciones costeras. Este fenómeno podría intensificarse con la marea alta, afectando los accesos a las playas, especialmente en la Isla del Padre. Se recomienda a los visitantes que extremen precauciones al planificar sus actividades en la playa.

Precauciones ante las Corrientes de Resaca

Además, se ha emitido un aviso de riesgo moderado por corrientes de resaca en las costas del sur de Texas. Es crucial que los nadadores tomen precauciones adicionales. En caso de quedar atrapado en una corriente, se aconseja nadar de forma paralela a la orilla del mar para escapar con seguridad.

Pronóstico de Lluvias Aisladas

El pronóstico del tiempo indica la posibilidad de lluvias aisladas y tormentas en las tardes de martes a jueves, con un 20% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se espera que para el fin de semana, a partir del viernes, las condiciones se estabilicen, manteniéndose el calor con temperaturas en los mediados 90 grados.