Un Fin de Semana Caluroso en el Valle de Texas

El Valle de Texas se prepara para un fin de semana con altas temperaturas y un ambiente mayormente seco. Aunque el calor extremo ha disminuido ligeramente, se esperan temperaturas cercanas a los 98 grados. Las condiciones serán especialmente calurosas en el Condado de Hidalgo, donde se pronostican temperaturas en los mediados 90. Mientras tanto, en el Condado de Cameron, se espera que las temperaturas se mantengan en los bajos 90.

Para aquellos que planean visitar South Padre Island, el Clima será un poco más fresco. Las temperaturas rondarán los 83 grados hacia las 6 de la tarde, descendiendo a los 80 grados a las 9 de la noche. Sin embargo, los visitantes deben tener precaución ya que se esperan corrientes de resaca peligrosas en la playa.

Mientras que el interior del Valle experimentará un clima seco, las áreas costeras verán lluvias provenientes del Golfo de México. Aguaceros están previstos principalmente en los Condados de Willacy y Cameron, especialmente durante las primeras horas de la mañana del sábado.

El pronóstico para los próximos días indica un ambiente estable durante el fin de semana, con mínimas en los mediados 70. Sin embargo, la próxima semana se espera la llegada de un frente que causará inestabilidad, aumentando la probabilidad de lluvia al 40% para miércoles y jueves, y al 68% para el viernes.