HOY

Entravision Communications
El Tiempo

El Tiempo en el Sur de Texas: Sistemas Frontales pero aún Nos esperan Días cálidosEricks Webs DesignEricks Webs Design

Clima: El pronóstico de clima en el Valle del Río Grande destaca la llegada de frentes fríos y la tradición del café de olla.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published October 21 2025
Ad Placeholder

El Valle del Río Grande se prepara para enfrentar cambios en las condiciones climáticas, con la llegada de sistemas frontales que prometen traer un respiro del calor habitual. Mientras tanto, los residentes continúan disfrutando de una tradición arraigada: el café de olla, una bebida perfecta para las bajas temperaturas por las mañanas.

A medida que octubre avanza, se anticipa que las temperaturas bajen significativamente hacia la segunda semana de noviembre. En ciudades como McAllen, se espera que las noches alcancen los 60 grados, mientras que durante el día las temperaturas podrían llegar a los 90 grados.

El pronóstico a corto plazo indica que el miércoles habrá un 42% de probabilidad de lluvia debido a la llegada de un nuevo sistema frontal. El jueves, las temperaturas caerán a los bajos 90 grados. Sin embargo, para el fin de semana se pronostica un ambiente más cálido y estable, con temperaturas en los mediados 90 grados.

Para aquellos interesados en los trópicos, hay un área de interés en la cuenca del Atlántico que podría desarrollarse y afectar el Caribe en los próximos días. Aunque la temporada de huracanes ha sido tranquila hasta ahora, se mantiene la vigilancia ante cualquier cambio.

Clima en el Sur de Texas: Sistemas Frontales y Café de Olla
café de olla clima frentes fríos Pronóstico del Tiempo Sur de Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Distribuirán frutas y verduras gratis en Los Indios por un solo día

Distribuirán frutas y verduras gratis en Los Indios por un solo día

Oct 16, 2025

Los Indios, TX — 16 de octubre de 2025. La organización Food Bank RGV llevó a cabo una distribución especial de productos frescos en el sur de Texas como parte de su programa móvil de ayuda comunitaria. El evento se realizó este jueves en el Centro Comunitario...

Ad Placeholder
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

Oct 15, 2025

LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder