El Tiempo en el Sur de Texas: Lluvias Esporádicas y Altas Temperaturas

Introducción

El tiempo en el sur de Texas sigue siendo un tema de conversación a medida que avanzamos hacia el fin de semana. Las altas temperaturas y la posibilidad de lluvias esporádicas están en el radar de los residentes de la región. María Pérez, nuestra experta meteoróloga, nos ofrece un informe detallado sobre qué esperar en los próximos días.

Condiciones Actuales

Las imágenes de radar y satélite han mostrado lluvias esporádicas moviéndose desde el sur del Condado de Hidalgo hacia México. Aunque la actividad ha disminuido, no se descarta la posibilidad de más precipitaciones. La humedad ha sido notablemente alta, lo que ha elevado la sensación térmica. En McAllen, por ejemplo, la temperatura alcanza los 95 grados, pero la sensación térmica supera los 107 grados debido a la humedad.

Pronóstico para Mañana

El pronóstico para mañana indica que las temperaturas estarán cerca del promedio normal, alcanzando los 94 grados en la tarde y bajando a 88 grados hacia las 6 PM. Se esperan condiciones similares de calor, con temperaturas que oscilan entre los 92 y 95 grados. Además, la posibilidad de lluvias por la tarde es alta, similar a lo observado hoy.

Importancia de la Hidratación

Con el índice de calor superando los 100 grados, es crucial mantenerse hidratado. Las condiciones cálidas continuarán en gran parte de Texas, con ciudades como Corpus Christi también esperando algunas lluvias. Las temperaturas en los 90 grados se mantendrán hasta el inicio de la próxima semana.