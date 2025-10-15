HOY

Entravision Communications
El Tiempo

El Tiempo en el Sur de Texas: Expectativas para el Fin de Semana

El pronóstico promete un fin de semana soleado y cálido, ideal para disfrutar al aire libre.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published October 15 2025
Introducción

El tiempo en el sur de Texas está prometiendo un fin de semana espectacular, con temperaturas que harán del sábado y domingo una oportunidad perfecta para disfrutar al aire libre. La presentadora Kimberly Meza de Univisión nos trae los detalles del pronóstico.

En esta mañana de miércoles, el sur de Texas está experimentando temperaturas en los mediados 70. Áreas como Hidalgo registran 69 grados, mientras que Weslaco y San Benito disfrutan de temperaturas en los bajos 70. El ambiente se presenta fresco con vientos procedentes del norte, lo que contribuye a una sensación menos bochornosa.

Para los próximos días, se espera que las temperaturas se mantengan en los bajos 90. En la zona costera, específicamente en South Padre Island, las temperaturas rondarán los mediados 80. Durante la noche, McAllen experimentará un ambiente despejado con temperaturas de 78 grados y vientos del este a 5.7 mph.

El fin de semana será ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que podrían acercarse a los tres dígitos, será un buen momento para visitar la piscina o la playa en South Padre Island. Las mínimas se mantendrán en el rango de los bajos y mediados 70, ofreciendo noches frescas y agradables.

Mientras tanto, al sur en México, ciudades como Monterrey, Nuevo León, y Reynosa, Tamaulipas, podrían experimentar precipitaciones. El área de Matamoros, Tamaulipas, también verá la probabilidad de lluvias en los próximos días.

En el ámbito de los trópicos, la tormenta tropical Lorenzo ha sido actualizada a las 4 de la mañana. Aunque presenta ráfagas de 52 millas por hora, se espera que su trayectoria se mantenga lejos de los Estados Unidos, minimizando cualquier impacto en la región.

Para más información sobre el clima y actualizaciones de emergencia, pueden visitar los siguientes sitios web:

