El pronóstico promete un fin de semana soleado y cálido, ideal para disfrutar al aire libre.
Introducción
El tiempo en el sur de Texas está prometiendo un fin de semana espectacular, con temperaturas que harán del sábado y domingo una oportunidad perfecta para disfrutar al aire libre. La presentadora Kimberly Meza de Univisión nos trae los detalles del pronóstico.
En esta mañana de miércoles, el sur de Texas está experimentando temperaturas en los mediados 70. Áreas como Hidalgo registran 69 grados, mientras que Weslaco y San Benito disfrutan de temperaturas en los bajos 70. El ambiente se presenta fresco con vientos procedentes del norte, lo que contribuye a una sensación menos bochornosa.
Para los próximos días, se espera que las temperaturas se mantengan en los bajos 90. En la zona costera, específicamente en South Padre Island, las temperaturas rondarán los mediados 80. Durante la noche, McAllen experimentará un ambiente despejado con temperaturas de 78 grados y vientos del este a 5.7 mph.
El fin de semana será ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que podrían acercarse a los tres dígitos, será un buen momento para visitar la piscina o la playa en South Padre Island. Las mínimas se mantendrán en el rango de los bajos y mediados 70, ofreciendo noches frescas y agradables.
Mientras tanto, al sur en México, ciudades como Monterrey, Nuevo León, y Reynosa, Tamaulipas, podrían experimentar precipitaciones. El área de Matamoros, Tamaulipas, también verá la probabilidad de lluvias en los próximos días.
En el ámbito de los trópicos, la tormenta tropical Lorenzo ha sido actualizada a las 4 de la mañana. Aunque presenta ráfagas de 52 millas por hora, se espera que su trayectoria se mantenga lejos de los Estados Unidos, minimizando cualquier impacto en la región.
Para más información sobre el clima y actualizaciones de emergencia, pueden visitar los siguientes sitios web:
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...
Tortillas: El Corazón de la Herencia Hispana en el Valle
Este alimento, que se ha convertido en un símbolo de unidad familiar, está presente en casi todos los platillos y es una parte integral de la cultura culinaria del Valle del Río Grande.
Dos detenidos tras persecución policial en Weslaco
La persecución inició en los carriles hacia el oeste de la carretera U.S. 83 y FM 491 en Mercedes, y concluyó sobre la Business 83.
Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo presenta nuevo sistema electrónico de registro de votantes
Anteriormente, el registro implicaba imprimir una etiqueta con el nombre, dirección y línea de firma del votante, que luego se colocaba en un formulario combinado.
Bomberos de Rio Hondo combaten incendio en estructura deshabitada
Por precaución, se solicitó apoyo a los departamentos de bomberos de Harlingen y Los Fresnos.
Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido
Familiares y amigos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir atención. Las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona, y no se reportaron otros heridos.
Le niegan fianza a Cristóbal Garzez tras accidente que cobró la vida de una persona
La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al...
SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship
CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local. Se advierte a los...
Departamento de Policía de Brownsville suspenderá inspecciones 68-A por Columbus Day
BROWNSVILLE – El Departamento de Policía de Brownsville informa a la comunidad que en conmemoración del Día de Columbus, no se llevarán a cabo las inspecciones 68-A el lunes 13 de octubre de 2025. Esta medida busca permitir que tanto el personal policial como los...
Peatón muere tras ser atropellado en Brownsville
La investigación continúa.
Mujer pierde la vida en accidente en La Feria
LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...
Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos
Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...
Policía de Brownsville solicita ayuda para localizar a hombre con orden de arresto
La información proporcionada podría resultar en una recompensa en efectivo.
Autoridades dan con paradero de adulto mayor desaparecido en el Condado Hidalgo
CONDADO HIDALGO — La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo solicita la ayuda del público para localizar a Ramón Peña, de 85 años, quien ha sido reportado como desaparecido y poco después fue loclizado De acuerdo el reporte de busqueda, el Sr. Peña padece varias...
Reabren la carretera estatal 48 tras accidente de tres vehículos
El incidente provocó el cierre total de la vía mientras las autoridades realizaban las labores de investigación y limpieza. Sin embargo, el tránsito ya ha sido reabierto, de acuerdo con la más reciente actualización del DPS.