Tiempo: El Valle del Río Grande enfrenta lluvias intensas de nuevo hoy.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published October 10 2025
Durante el fin de semana, se espera que las temperaturas oscilen en los bajos 90’s grados Fahrenheit durante la tarde, mientras que un sistema frontal provocará cambios significativos. El viernes, las lluvias continuarán especialmente al sur, afectando áreas como Raymondville y Reynosa, Tamaulipas. Las lluvias también se extenderán a Ciudad Río Bravo y Ciudad Miguel Alemán.

La tormenta tropical Jerry, con ráfagas de viento de 63 millas por hora, permanece alejada de la costa estadounidense, pero afecta a las islas del Caribe. Por otro lado, Karen, ahora una tormenta subtropical, también se encuentra lejos de la costa, aunque la vigilancia es constante ya que la temporada de huracanes se extiende hasta el 30 de noviembre.

En McAllen, las temperaturas alcanzarán los bajos 80 grados durante la noche, con nubosidad y probabilidad de lluvia. A lo largo del fin de semana, esta probabilidad disminuirá al 20%, con temperaturas que no superarán los bajos 90 grados. Sin embargo, las mañanas serán más frescas, con mínimas en los altos 60 grados.

Kimberly Meza, especialista en tiempo, aconseja a los residentes no salir sin paraguas debido a las lluvias intensas que se han registrado en el Valle del Río Grande. Las carreteras podrían estar resbaladizas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

Alertas de Tormenta en el Valle del Río Grande: Prepárese para el Tiempo Inestable
Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horas

Oct 9, 2025

McAllen, Texas — La ciudad de McAllen reportó dos accidentes de tránsito en un corto período de tiempo, ambos con heridas menores. El primero ocurrió ayer por la noche en la intersección de Col. Rowe y la Highway 83, mientras que el segundo se registró esta mañana en...

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Oct 9, 2025

SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Oct 8, 2025

Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del...

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

Oct 8, 2025

EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Oct 8, 2025

COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Oct 8, 2025

HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA. De acuerdo con los primeros reportes, no se...

