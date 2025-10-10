Durante el fin de semana, se espera que las temperaturas oscilen en los bajos 90’s grados Fahrenheit durante la tarde, mientras que un sistema frontal provocará cambios significativos. El viernes, las lluvias continuarán especialmente al sur, afectando áreas como Raymondville y Reynosa, Tamaulipas. Las lluvias también se extenderán a Ciudad Río Bravo y Ciudad Miguel Alemán.

La tormenta tropical Jerry, con ráfagas de viento de 63 millas por hora, permanece alejada de la costa estadounidense, pero afecta a las islas del Caribe. Por otro lado, Karen, ahora una tormenta subtropical, también se encuentra lejos de la costa, aunque la vigilancia es constante ya que la temporada de huracanes se extiende hasta el 30 de noviembre.

En McAllen, las temperaturas alcanzarán los bajos 80 grados durante la noche, con nubosidad y probabilidad de lluvia. A lo largo del fin de semana, esta probabilidad disminuirá al 20%, con temperaturas que no superarán los bajos 90 grados. Sin embargo, las mañanas serán más frescas, con mínimas en los altos 60 grados.

Kimberly Meza, especialista en tiempo, aconseja a los residentes no salir sin paraguas debido a las lluvias intensas que se han registrado en el Valle del Río Grande. Las carreteras podrían estar resbaladizas, por lo que se recomienda precaución al conducir.