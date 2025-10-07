El tiempo en el sur de Texas se prepara para un cambio significativo. Un sistema frontal fuerte se aproxima desde el norte, trayendo consigo lluvias intensas y la posibilidad de inundaciones repentinas. Kimberly Meza, reportera de Univisión, ofrece un pronóstico detallado para esta jornada de martes, advirtiendo a los residentes de la región sobre las condiciones inestables que se avecinan.

La mañana del martes comienza con temperaturas en los mediados 70 y bajos 80, acompañadas de un ambiente mayormente despejado y una hermosa luna llena. Sin embargo, el radar satelital ya muestra aguaceros desde el Condado Cameron hasta el Condado Willacy. Las precipitaciones más severas se localizan al norte, donde se observan descargas eléctricas y vientos fuertes.

A medida que el sistema frontal avanza, se espera una abundancia de lluvia. Las tormentas podrían causar inundaciones repentinas en ciertas áreas. Las altas temperaturas alcanzarán los bajos 90, influenciadas por la nubosidad y las precipitaciones. En South Padre Island, se esperan temperaturas en los mediados 80 y una noche con posibles lluvias.

Se aconseja a los residentes del sur de Texas que permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas. Es importante llevar un paraguas y tomar precauciones contra las inundaciones. Aunque el viernes se espera un descenso en las temperaturas mínimas hasta los 68 grados, el sábado traerá un ambiente mucho más fresco.

Además de las condiciones locales, hay dos áreas de interés en la cuenca del Atlántico y la Bahía de Campeche que están siendo monitoreadas. Estas áreas podrían influir en el clima de la región en los próximos días.