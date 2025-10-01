HOY

Tiempo: Las condiciones meteorológicas se mantienen estables en el sur de Texas mientras se monitorean dos huracanes en el Atlántico.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published October 01 2025
Este miércoles, los residentes del Valle del Río Grande disfrutan de un clima fresco con temperaturas que se mantienen en los 60 grados Fahrenheit por la mañana. En ciudades como Weslaco, Río Grande City y Harlingen, el termómetro marca 69, 69 y 68 grados respectivamente. Estas condiciones han sido ideales para quienes disfrutan de un café matutino antes de comenzar su día.

En el panorama meteorológico, los vientos del norte y oeste están presentes, aportando una frescura matutina que se espera continúe durante las primeras horas del día. El cielo despejado y la ausencia de lluvias caracterizan el clima actual, con una estabilidad que se prolongará durante el día.

Aunque el Valle del Río Grande no ha experimentado eventos significativos de huracanes este año, es importante estar atentos a la actividad en el Atlántico. Actualmente, se monitorean dos huracanes de categoría 1, Imelda y Humberto, con ráfagas de hasta 98 millas por hora. Las actualizaciones más recientes indican que estos ciclones no representan una amenaza inmediata para la región.

Las temperaturas máximas se esperan en los mediados 90 grados, con noches claras en los bajos 80 grados en McAllen. Un sistema frontal traerá un leve descenso en las temperaturas para el fin de semana, alcanzando los 92 grados el viernes y el sábado, junto con una posible inestabilidad y probabilidad de lluvias.

Las lluvias recientes han aumentado la presencia de zancudos en la región. Es crucial que los residentes revisen sus patios y eliminen cualquier agua estancada, especialmente en llantas y macetas, para evitar la proliferación de estos insectos.

