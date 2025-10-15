HOY

Entravision Communications
El Tiempo

El Tiempo Caluroso en el Sur de Texas: Preparación para el Fin de SemanaEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Tiempo en el sur de Texas: El tiempo en el sur de Texas se mantiene cálido y seco mientras se acerca el fin de semana.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published October 15 2025
Ad Placeholder

Un Miércoles Caluroso en el Sur de Texas

Este miércoles, los residentes del sur de Texas experimentan un ambiente bochornoso con temperaturas que alcanzan los mediados 80s. La lluvia de la mañana ha contribuido a esta sensación de humedad, mientras que los vientos del este soplan a 8.7 mph. Sin embargo, el radar satelital muestra un cielo mayormente despejado y condiciones secas que dominan gran parte de la región.

Mientras tanto, las autoridades meteorológicas continúan vigilando la tormenta tropical Lorenzo, que parece alejarse de los Estados Unidos y está perdiendo fuerza. Esto es una buena noticia para aquellos preocupados por el clima extremo potencial.

Con las altas temperaturas pronosticadas para el fin de semana, se espera que los termómetros alcancen los bajos 90s. Es crucial que los residentes practiquen medidas de seguridad ante el calor. En sólo 10 minutos, la temperatura dentro de un coche puede llegar a los 115 grados, lo que ha resultado en la trágica muerte de más de 900 niños desde 1998. Se aconseja no dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados y mantenerse hidratado.

Para aquellos que tienen planes para el fin de semana, la Isla del Padre es una opción popular. Se espera que las temperaturas ronden los tres dígitos, lo que convierte a la playa en un destino ideal para refrescarse. Sin embargo, es necesario tomar precauciones para evitar el golpe de calor y disfrutar de manera segura.

Clima Caluroso en el Sur de Texas: Preparación para el Fin de Semana
calor clima fin de semana Pronóstico del Tiempo Sur de Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

Oct 15, 2025

LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...

Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario

Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario

Oct 13, 2025

Rio Valley Switching realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en el cruce ferroviario de Bridge Avenue. Para completar estas labores de manera segura, se programaron cierres en las siguientes fechas: Vía principal: martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, de 7:00...

Ad Placeholder
Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica

Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica

Oct 13, 2025

Boca Chica, Texas – Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un cuerpo en la playa cerca de Boca Chica, confirmó un funcionario de la dependencia. El hallazgo se produjo luego de que autoridades de México informaran sobre un posible ahogamiento ocurrido en una...

SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship

SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship

Oct 13, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local. Se advierte a los...

Dos detenidos tras persecución policial en Weslaco

Mujer pierde la vida en accidente en La Feria

Oct 13, 2025

LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...

Accidente provoca cierres temporales en Edinburg

Accidente provoca cierres temporales en Edinburg

Oct 10, 2025

EDINBURG, Texas — La Policía de Edinburg respondió a un accidente grave en el cruce de Trenton Road y Primavera Street, lo que provocó cierres temporales en la zona. El tráfico hacia el este en Trenton estuvo cerrado cerca de la autopista y frente al norte, mientras...

Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos

Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos

Oct 10, 2025

Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder