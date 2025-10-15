Tiempo: El Valle de Texas experimentará temperaturas cálidas sin lluvias en los próximos días.
Un Miércoles Caluroso en el Sur de Texas
Este miércoles, los residentes del sur de Texas experimentan un ambiente bochornoso con temperaturas que alcanzan los mediados 80s. La lluvia de la mañana ha contribuido a esta sensación de humedad, mientras que los vientos del este soplan a 8.7 mph. Sin embargo, el radar satelital muestra un cielo mayormente despejado y condiciones secas que dominan gran parte de la región.
Mientras tanto, las autoridades meteorológicas continúan vigilando la tormenta tropical Lorenzo, que parece alejarse de los Estados Unidos y está perdiendo fuerza. Esto es una buena noticia para aquellos preocupados por el clima extremo potencial.
Con las altas temperaturas pronosticadas para el fin de semana, se espera que los termómetros alcancen los bajos 90s. Es crucial que los residentes practiquen medidas de seguridad ante el calor. En sólo 10 minutos, la temperatura dentro de un coche puede llegar a los 115 grados, lo que ha resultado en la trágica muerte de más de 900 niños desde 1998. Se aconseja no dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados y mantenerse hidratado.
Para aquellos que tienen planes para el fin de semana, la Isla del Padre es una opción popular. Se espera que las temperaturas ronden los tres dígitos, lo que convierte a la playa en un destino ideal para refrescarse. Sin embargo, es necesario tomar precauciones para evitar el golpe de calor y disfrutar de manera segura.
Edcouch brinda apoyo en incendio estructural en Elsa
El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.
Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Tortillas: El Corazón de la Herencia Hispana en el Valle
Este alimento, que se ha convertido en un símbolo de unidad familiar, está presente en casi todos los platillos y es una parte integral de la cultura culinaria del Valle del Río Grande.
Dos detenidos tras persecución policial en Weslaco
La persecución inició en los carriles hacia el oeste de la carretera U.S. 83 y FM 491 en Mercedes, y concluyó sobre la Business 83.
Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario
Rio Valley Switching realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en el cruce ferroviario de Bridge Avenue. Para completar estas labores de manera segura, se programaron cierres en las siguientes fechas: Vía principal: martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, de 7:00...
Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo presenta nuevo sistema electrónico de registro de votantes
Anteriormente, el registro implicaba imprimir una etiqueta con el nombre, dirección y línea de firma del votante, que luego se colocaba en un formulario combinado.
Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido
Familiares y amigos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir atención. Las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona, y no se reportaron otros heridos.
Le niegan fianza a Cristóbal Garzez tras accidente que cobró la vida de una persona
La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al...
Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica
Boca Chica, Texas – Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un cuerpo en la playa cerca de Boca Chica, confirmó un funcionario de la dependencia. El hallazgo se produjo luego de que autoridades de México informaran sobre un posible ahogamiento ocurrido en una...
SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship
CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local. Se advierte a los...
Peatón muere tras ser atropellado en Brownsville
La investigación continúa.
Mujer pierde la vida en accidente en La Feria
LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...
Accidente provoca cierres temporales en Edinburg
EDINBURG, Texas — La Policía de Edinburg respondió a un accidente grave en el cruce de Trenton Road y Primavera Street, lo que provocó cierres temporales en la zona. El tráfico hacia el este en Trenton estuvo cerrado cerca de la autopista y frente al norte, mientras...
Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos
Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...