Un Miércoles Caluroso en el Sur de Texas

Este miércoles, los residentes del sur de Texas experimentan un ambiente bochornoso con temperaturas que alcanzan los mediados 80s. La lluvia de la mañana ha contribuido a esta sensación de humedad, mientras que los vientos del este soplan a 8.7 mph. Sin embargo, el radar satelital muestra un cielo mayormente despejado y condiciones secas que dominan gran parte de la región.

Mientras tanto, las autoridades meteorológicas continúan vigilando la tormenta tropical Lorenzo, que parece alejarse de los Estados Unidos y está perdiendo fuerza. Esto es una buena noticia para aquellos preocupados por el clima extremo potencial.

Con las altas temperaturas pronosticadas para el fin de semana, se espera que los termómetros alcancen los bajos 90s. Es crucial que los residentes practiquen medidas de seguridad ante el calor. En sólo 10 minutos, la temperatura dentro de un coche puede llegar a los 115 grados, lo que ha resultado en la trágica muerte de más de 900 niños desde 1998. Se aconseja no dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados y mantenerse hidratado.

Para aquellos que tienen planes para el fin de semana, la Isla del Padre es una opción popular. Se espera que las temperaturas ronden los tres dígitos, lo que convierte a la playa en un destino ideal para refrescarse. Sin embargo, es necesario tomar precauciones para evitar el golpe de calor y disfrutar de manera segura.