“Lo que más me emocionó es el reconocimiento de los colegas”. La alegría y emoción es de Gabriel El Puma Goity, quien por su gran trabajo en Cyrano, se quedó con el Oro en el Martín Fierro de Teatro 2025.

Y agregó: “Ha superado todo lo que me llegué a imaginar. Cuando estrené la obra Cyrano, ya estaba hecho con lo que había ocurrido. Superó todo: ya vamos a cumplir dos años en cartel, más de 170 mil espectadores”.

Y recordó que “ganamos todos los premios en Mar del Plata y ahora acá. Hay que seguir apostando al buen teatro y a los clásicos que es el verdadero teatro popular”.

En tanto, el Puma aclaró que la obra “Cyrano reivindica los valores que no están vistos hoy en día: el compromiso con los amigos, con los sentimientos”.

“Lo que más me emocionó es el reconocimiento de los colegas”, destacó Goity en el marco del evento que contó con la conducción de Martín Bossi y Karina Mazzocco.

Además, expresó: “Me emocionó mucho y me emociona recordarlo. Me conocen, saben de mi coherencia y mi forma de trabajar. Ese aplauso de mis colegas no me lo voy a olvidar más”.

Finalmente, el artista, quien durante sus agradecimientos destacó la importancia de la educación pública y la existencia del Instituto Nacional de Teatro, concluyó: “Empecé en 1981 y allí sentí que había llegado: cuando me dediqué a hacer lo que amaba. Hago lo que me gusta, después agradecido”.

