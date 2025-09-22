HOY

Entravision Communications
El Tiempo

El Otoño Llega al Valle del Río Grande: ¿Qué Esperar?Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Otoño: El cambio de estación trae mañanas frescas y una mayor probabilidad de lluvias.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 22 2025
Ad Placeholder

Bienvenida al otoño en el Valle del Río Grande

El cambio de estación ha llegado al Valle del Río Grande, marcando el inicio del otoño. Con este cambio, las mañanas comienzan a ser más frescas, las noches se alargan y los días se acortan. Este es el momento perfecto para sacar las botas y la ropa de otoño que han estado guardadas en el armario.

Pronóstico del Tiempo

A lo largo de esta semana, se esperan altas temperaturas que alcanzarán los 90 grados Fahrenheit, ofreciendo un ambiente caluroso. Sin embargo, a partir del miércoles, se anticipa un descenso en las temperaturas, acercándose a los tres dígitos, pero con la posibilidad de lluvias diarias. Por ello, se recomienda tener un paraguas a mano en todo momento.

En el radar satelital, se observan lluvias hacia la zona costera y en las aguas del Golfo, con una probabilidad de precipitaciones que se mantendrá durante la jornada del lunes.

Vigilancia en los Trópicos

El huracán Gabriel, actualmente de categoría 3, se encuentra lejos de la costa de los Estados Unidos, pero su trayectoria sigue siendo monitoreada. Aunque por el momento no representa una amenaza directa, es importante mantenerse informado sobre cualquier cambio en su dirección.

Preparativos para el Solsticio de Invierno

El otoño culminará con el solsticio de invierno el 21 de diciembre. Hasta entonces, se esperan varios sistemas frontales que traerán consigo cambios en el clima. La comunidad debe estar preparada para estos cambios y ajustar sus actividades en consecuencia.

Recomendaciones

Ante las fluctuaciones del clima, es crucial mantenerse informado a través de fuentes confiables para estar preparados para cualquier eventualidad. Los cambios de temperatura pueden afectar la salud, por lo que se aconseja vestir adecuadamente y estar atentos a los pronósticos meteorológicos.

El Otoño Llega al Valle del Río Grande: ¿Qué Esperar?
clima huracán Gabriel otoño Pronóstico del Tiempo temperaturas altas Valle del Río Grande
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Sep 22, 2025

El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...

Policía de Pharr busca a sospechoso por robo de vehículo

Policía de Pharr busca a sospechoso por robo de vehículo

Sep 19, 2025

PHARR, Texas — El Departamento de Policía de Pharr solicitó la ayuda de la comunidad para localizar a un sospechoso relacionado con el robo de un vehículo reportado el 30 de agosto de 2025, alrededor de las 9:28 de la mañana, en el área sur de Pharr. El vehículo...

Ad Placeholder
Policía de Donna busca a hombre acusado de acoso

Policía de Donna busca a hombre acusado de acoso

Sep 19, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Anthony Ray Ramírez, de 41 años y originario de Weslaco, quien es buscado en relación con una investigación por acoso. De acuerdo con las autoridades, el incidente...

Palmview obtiene $875,000 para mejorar East Goodwin Road

Palmview obtiene $875,000 para mejorar East Goodwin Road

Sep 19, 2025

PALMVIEW, Texas – La ciudad de Palmview recibió una subvención de $875,000 del Programa de Reasignación de Recuperación de Desastres de la Oficina General de Tierras (GLO) para financiar un proyecto de infraestructura destinado a mejorar la seguridad y funcionalidad...

Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Sep 19, 2025

McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...

Cambios en Examen de Ciudadanía

Cambios en Examen de Ciudadanía

Sep 19, 2025

Ciudadanía estadounidense: Nuevas regulaciones del USCIS endurecen el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, generando inquietud en la comunidad inmigrante.

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder