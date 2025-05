EE.UU. suspende importación de ganado vivo desde México por brote de gusano barrenador

El gobierno de Estados Unidos suspendió por 15 días las importaciones de ganado vivo, caballos y bisontes provenientes de México debido a la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS, por sus siglas en inglés), informó el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés).

La medida, que entró en vigor esta semana, busca frenar el avance hacia el norte de esta plaga, además de evaluar la eficacia de las estrategias actuales de mitigación.

¿Qué implica la suspensión?

El secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué, expresó su desacuerdo con la decisión, aunque confió en que se alcanzará un acuerdo pronto.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este domingo:

“Esperamos que muy pronto se levante esta medida, que consideramos injusta. Entonces vamos a esperar estos quince días y vamos a seguir informando. Y como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero ni hay subordinación ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo de, en particular, la secretaria de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos.”