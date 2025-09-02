HOY

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Edinburg realizará evento gratuito de concientización y prevención del cáncer de próstataEricks Webs DesignEricks Webs Design

By Cecilia Castaneda
Published September 02 2025
La ciudad de Edinburg, en colaboración con DHR Health, South Texas Health Systems, Hidalgo County Health, Edinburg EDC y UTRGV Health, invita a la comunidad a participar en un evento de bienestar sobre el cáncer de próstata, que se llevará a cabo el próximo martes 2 de septiembre de 2025 en el Edinburg ACE Center (315 W. McIntyre St.).

El encuentro se realizará de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. y será completamente gratuito. Los asistentes podrán acceder a pruebas PSA, revisiones de presión arterial y un panel especial encabezado por el alcalde Ramiro Garza Jr. junto con un reconocido urólogo, quienes hablarán sobre la salud prostática y la importancia de la detección temprana.

Los organizadores destacaron que este tipo de actividades buscan concientizar a los hombres, especialmente a aquellos mayores de 40 años o con antecedentes familiares, sobre la importancia de tomar control de su salud y acudir a revisiones médicas preventivas.

Lugar: Edinburg ACE Center, 315 W. McIntyre St., Edinburg, TX 78541
Fecha: Martes 2 de septiembre de 2025
Horario: 10:30 a.m. a 1:00 p.m.

