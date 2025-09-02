La ciudad de Edinburg, en colaboración con DHR Health, South Texas Health Systems, Hidalgo County Health, Edinburg EDC y UTRGV Health, invita a la comunidad a participar en un evento de bienestar sobre el cáncer de próstata, que se llevará a cabo el próximo martes 2 de septiembre de 2025 en el Edinburg ACE Center (315 W. McIntyre St.).

El encuentro se realizará de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. y será completamente gratuito. Los asistentes podrán acceder a pruebas PSA, revisiones de presión arterial y un panel especial encabezado por el alcalde Ramiro Garza Jr. junto con un reconocido urólogo, quienes hablarán sobre la salud prostática y la importancia de la detección temprana.

Los organizadores destacaron que este tipo de actividades buscan concientizar a los hombres, especialmente a aquellos mayores de 40 años o con antecedentes familiares, sobre la importancia de tomar control de su salud y acudir a revisiones médicas preventivas.

Lugar: Edinburg ACE Center, 315 W. McIntyre St., Edinburg, TX 78541

Fecha: Martes 2 de septiembre de 2025

Horario: 10:30 a.m. a 1:00 p.m.