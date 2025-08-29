HOY

Entravision Communications
Edinburg lanza programa de calcomanías de seguridad para personas con condiciones médicas o discapacidadesEricks Webs DesignEricks Webs Design

Las calcomanías están diseñadas con códigos de color y pueden recogerse en la sede del departamento, ubicada en 1702 S. Closner Blvd., o solicitando información al (956) 289-7700.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 29 2025
EDINBURG, Texas — El Departamento de Policía de Edinburg anunció el lanzamiento del Safety Sticker Program, una iniciativa gratuita destinada a mejorar la respuesta de los oficiales en situaciones que involucren a personas con condiciones médicas o discapacidades.

El programa proporciona calcomanías especiales para vehículos o viviendas que alertan discretamente a los primeros respondedores sobre residentes que puedan ser sordos, diabéticos o vivir con Alzheimer, autismo u otras discapacidades del desarrollo.

Autoridades locales destacaron que el programa busca fomentar una comunidad más segura e inclusiva, asegurando que las personas con necesidades especiales reciban atención adecuada en situaciones de emergencia.

ayuda Discapacitados Edinburg
