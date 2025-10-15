Edinburg, TX – En un esfuerzo conjunto por promover la salud pública, el Distrito Escolar de Edinburg (ECISD), en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo, llevará a cabo una clínica de vacunación el próximo jueves 16 de octubre de 2025, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Transporacion Annex, ubicado en 1015 E. Schunior.

La clínica ofrecerá diversos servicios de vacunación, incluyendo refuerzos para niños de 4 años, vacunas requeridas para estudiantes de 7° grado y para aquellos que ingresan a la universidad. También se aplicarán refuerzos generales según las necesidades individuales.

Los organizadores recalcan que no se necesita cita previa para recibir las vacunas. Los participantes deberán presentar su tarjeta de vacunación.

El servicio será gratuito para estudiantes en los grados PK, Kínder y 7° grado. Para niños y jóvenes de 0 a 18 años, el costo será de $10 por vacuna, mientras que para adultos de 19 años en adelante, el costo será de $20 por vacuna, pagadero únicamente en efectivo. Aquellos con cobertura de Medicaid o CHIP no tendrán ningún costo.

Para más información, se puede contactar a los Servicios de Salud de ECISD al teléfono 956-289-2300, extensiones 2027 o 2028.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos del distrito y del condado para garantizar que todos los estudiantes y miembros de la comunidad tengan acceso a las vacunas necesarias para mantenerse saludables y cumplir con los requisitos escolares.