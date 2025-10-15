Tiempo: El Valle de Texas experimentará temperaturas cálidas sin lluvias en los próximos días.
Edinburg CISD y el Condado Hidalgo ofrecerán clínica de vacunación el 16 de octubreEricks Webs DesignEricks Webs Design
Edinburg, TX – En un esfuerzo conjunto por promover la salud pública, el Distrito Escolar de Edinburg (ECISD), en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo, llevará a cabo una clínica de vacunación el próximo jueves 16 de octubre de 2025, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Transporacion Annex, ubicado […]
Edinburg, TX – En un esfuerzo conjunto por promover la salud pública, el Distrito Escolar de Edinburg (ECISD), en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo, llevará a cabo una clínica de vacunación el próximo jueves 16 de octubre de 2025, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Transporacion Annex, ubicado en 1015 E. Schunior.
La clínica ofrecerá diversos servicios de vacunación, incluyendo refuerzos para niños de 4 años, vacunas requeridas para estudiantes de 7° grado y para aquellos que ingresan a la universidad. También se aplicarán refuerzos generales según las necesidades individuales.
Los organizadores recalcan que no se necesita cita previa para recibir las vacunas. Los participantes deberán presentar su tarjeta de vacunación.
El servicio será gratuito para estudiantes en los grados PK, Kínder y 7° grado. Para niños y jóvenes de 0 a 18 años, el costo será de $10 por vacuna, mientras que para adultos de 19 años en adelante, el costo será de $20 por vacuna, pagadero únicamente en efectivo. Aquellos con cobertura de Medicaid o CHIP no tendrán ningún costo.
Para más información, se puede contactar a los Servicios de Salud de ECISD al teléfono 956-289-2300, extensiones 2027 o 2028.
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos del distrito y del condado para garantizar que todos los estudiantes y miembros de la comunidad tengan acceso a las vacunas necesarias para mantenerse saludables y cumplir con los requisitos escolares.
- Pronóstico del Tiempo: Calor Persistente en el Valle de Texas
- Dodgers Amplían Ventaja en la Serie: Paso Firme Hacia la Serie Mundial
- Movilización de autoridades en Donna
- Autoridades de la CBP incautan más de un millón de dólares y armas en un solo operativo
- Estudiante de BISD es detenido por amenaza en redes sociales; enfrenta cargo de delito grave
Edcouch brinda apoyo en incendio estructural en Elsa
El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.
Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Tortillas: El Corazón de la Herencia Hispana en el Valle
Este alimento, que se ha convertido en un símbolo de unidad familiar, está presente en casi todos los platillos y es una parte integral de la cultura culinaria del Valle del Río Grande.
Dos detenidos tras persecución policial en Weslaco
La persecución inició en los carriles hacia el oeste de la carretera U.S. 83 y FM 491 en Mercedes, y concluyó sobre la Business 83.
Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario
Rio Valley Switching realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en el cruce ferroviario de Bridge Avenue. Para completar estas labores de manera segura, se programaron cierres en las siguientes fechas: Vía principal: martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, de 7:00...
Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo presenta nuevo sistema electrónico de registro de votantes
Anteriormente, el registro implicaba imprimir una etiqueta con el nombre, dirección y línea de firma del votante, que luego se colocaba en un formulario combinado.
Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido
Familiares y amigos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir atención. Las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona, y no se reportaron otros heridos.
Le niegan fianza a Cristóbal Garzez tras accidente que cobró la vida de una persona
La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al...
Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica
Boca Chica, Texas – Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un cuerpo en la playa cerca de Boca Chica, confirmó un funcionario de la dependencia. El hallazgo se produjo luego de que autoridades de México informaran sobre un posible ahogamiento ocurrido en una...
SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship
CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local. Se advierte a los...
Peatón muere tras ser atropellado en Brownsville
La investigación continúa.
Mujer pierde la vida en accidente en La Feria
LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...
Accidente provoca cierres temporales en Edinburg
EDINBURG, Texas — La Policía de Edinburg respondió a un accidente grave en el cruce de Trenton Road y Primavera Street, lo que provocó cierres temporales en la zona. El tráfico hacia el este en Trenton estuvo cerrado cerca de la autopista y frente al norte, mientras...
Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos
Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...