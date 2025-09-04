HOY

Edinburg CISD aprueba nuevo plan de compensación para el ciclo 2025-2026

Con estas medidas, Edinburg CISD busca reconocer el trabajo de su personal y asegurar la retención de talento educativo en la región.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 04 2025
El Consejo Escolar de Edinburg CISD aprobó un nuevo plan de compensación que beneficiará a maestros, personal administrativo y empleados de apoyo durante el ciclo escolar 2025-2026.

Entre los principales cambios destacan:

  • Salario inicial para maestros: $57,300 dólares.
  • Aumento al personal por hora: 6% a partir del punto medio de su rango salarial.
  • Maestros, enfermeras y bibliotecarios recibirán incrementos según años de experiencia:
    • 1-2 años: $1,200
    • 3-4 años: $2,500
    • 5-20 años: $5,000
    • 21-35 años: $7,000
    • 36 años o más: $5,000
  • Directores, subdirectores, decanos y asistentes curriculares recibirán aumentos del 2.5% al 4% según su experiencia.
  • Personal profesional no docente tendrá un aumento del 2.25%.
  • El distrito mantiene el salario mínimo de $15 por hora para todo el personal de tiempo completo, establecido en 2022.
  • Además, se otorgará un bono a mitad de año de $500 a todos los empleados de tiempo completo.

