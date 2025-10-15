HOY

El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 15 2025
Elsa, TX – Esta mañana, los voluntarios de Edcouch acudieron a brindar apoyo al Departamento de Bomberos Voluntarios de Elsa tras un incendio en una estructura ubicada en Monte Cristo y FM 493.

El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.

Las unidades de Edcouch que participaron en la operación fueron Engine 1 y Tanker 1.

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación.

