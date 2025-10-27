DPS investiga choque fatal en el condado Hidalgo; un joven murió en el lugarEricks Webs DesignEricks Webs Design
Las autoridades del DPS continúan recopilando información y analizando evidencia para determinar las circunstancias exactas que provocaron el choque.
WESLACO, Texas — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal que ocurrió la noche del sábado 25 de octubre de 2025 en una zona rural al norte de Edinburg, en el condado Hidalgo. El choque se registró alrededor de las 8:33 p.m. sobre East Ingle Road, al norte de Jasman Road.
De acuerdo con la investigación preliminar, un vehículo tipo Can-Am Maverick todo terreno, ocupado por un conductor y un pasajero, circulaba hacia el oeste sobre East Ingle Road. Detrás de él viajaba un Nissan Kicks, también en dirección oeste. Las autoridades informaron que el conductor del Nissan intentó rebasar al Can-Am por el lado izquierdo, momento en que ocurrió la colisión entre ambos vehículos.
Paramédicos acudieron al lugar y evaluaron a ambos conductores por posibles lesiones, pero ninguno fue trasladado al hospital. Sin embargo, el pasajero del Can-Am, identificado como Juan Antonio Villasana, de 25 años y residente de Edinburg, murió a causa de las heridas sufridas en el accidente. Fue declarado sin vida en la escena.
Las autoridades del DPS continúan recopilando información y analizando evidencia para determinar las circunstancias exactas que provocaron el choque.
- Operación ‘Times Up’ culmina con la detención de 32 fugitivos en el Condado de Cameron
- Cierran por obras parte de Pike Blvd en Weslaco durante tres semanas
- Joven arrestada en McAllen por presuntamente proporcionar alcohol a menores en fiesta
- DPS investiga choque fatal en el condado Hidalgo; un joven murió en el lugar
- Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen
Redada de ICE deja seis detenidos en zona de construcción en McAllen
Los trabajadores indicaron haber visto seis camionetas y cuatro vans utilizadas para transportar a las personas arrestadas.
Administración Trump avanza en deportaciones y auto-deportaciones en su primer año
El Departamento de Seguridad Nacional enfatizó que, desde el inicio de la administración Trump, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha permitido la entrada al país a extranjeros que intenten ingresar de manera ilegal.
Gobernador Abbott anuncia la séptima conferencia anual “Texas Sounds & Cities” en Corpus Christi
Austin, Texas. — El gobernador Greg Abbott y la Oficina de Música de Texas anunciaron la realización de la Séptima Conferencia Anual Texas Sounds & Cities, que se llevará a cabo los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre en la ciudad de Corpus Christi. Durante...
Policía de McAllen busca a joven por presunto fraude automotriz
Se insta a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse con McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477.
Persecución termina en arresto de mujer que conducía en sentido contrario en McAllen
Tras una intervención de los oficiales, la conductora fue detenida en el lugar.
Lo más relevante en los deportes
Luis Guerrero, nos habla de lo último en los deportes.
Familia de Edcouch pierde su hogar en un incendio
Samantha Ruiz habló con la familia y nos dice como podemos brindarles nuestra ayuda.
Adolescente muere en accidente en Harlingen y dos menores siguen en condición crítica
HARLINGEN, TEXAS - Un adolescente perdió la vida y dos menores resultaron gravemente heridos tras un accidente vehicular registrado en Harlingen. De acuerdo con autoridades, el choque ocurrió la noche del sábado en la cuadra 2100 de South Parkwood. El joven fue...
Cártel en la frontera recluta a menores para actividades ilícitas en Brownsville
El 16 de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) detuvieron en Brownsville, Texas, a cuatro menores que intentaban ingresar 245 libras de marihuana al país. Entre ellos se encontraba un adolescente de apenas 15 años, reincidente, quien...
Pronóstico del tiempo con María Pérez
Aquí te mostramos las condiciones del tiempo más relevantes para nuestra región. Mantente informado con el pronóstico actualizado, alertas meteorológicas y cambios climáticos más importantes del día. Con el reporte de María Pérez, te presentamos el clima de manera...
Comunidad de Weslaco lamenta la muerte de la estudiante Larissa Rodríguez
Weslaco, TX — La comunidad del distrito escolar Weslaco ISD se encuentra de luto tras el fallecimiento de Larissa Rodríguez, una destacada estudiante de Weslaco High School reconocida por su liderazgo, dedicación y espíritu comunitario. En un comunicado oficial, la...
Ciudad de Harlingen organiza jornada de limpieza “Clutter Clear Out”
El evento tiene como objetivo ayudar a los ciudadanos a deshacerse de objetos voluminosos o difíciles de eliminar, promoviendo un entorno más limpio y saludable para toda la comunidad.
Cierre temporal de la I-2 en Donna para investigación de choque fatal
El cierre se realizará entre la salida de State Spur 433 (Main Street) y la rampa de acceso ubicada al este de esa misma vía, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Una persona resulta herida en accidente de dos vehículos
Un accidente entre dos vehículos se registró la mañana de hoy, aproximadamente a las 9:55 a.m., dejando como saldo una persona con heridas leves, quien fue transportada a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el...
Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente
Donna, TX –Un lamentable accidente vial ocurrido la tarde del martes dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años y varios heridos, según informó el Departamento de Policía de Donna. El incidente se registró el martes 21 de octubre, alrededor de las 5:33...
Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre
Sullivan City, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande (Food Bank RGV) estará realizando una distribución móvil gratuita de productos frescos el próximo miércoles 23 de octubre, en la ciudad de Sullivan City. El evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a...