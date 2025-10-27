HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

DPS investiga choque fatal en el condado Hidalgo; un joven murió en el lugarEricks Webs DesignEricks Webs Design

Las autoridades del DPS continúan recopilando información y analizando evidencia para determinar las circunstancias exactas que provocaron el choque.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 27 2025
WESLACO, Texas — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal que ocurrió la noche del sábado 25 de octubre de 2025 en una zona rural al norte de Edinburg, en el condado Hidalgo. El choque se registró alrededor de las 8:33 p.m. sobre East Ingle Road, al norte de Jasman Road.

De acuerdo con la investigación preliminar, un vehículo tipo Can-Am Maverick todo terreno, ocupado por un conductor y un pasajero, circulaba hacia el oeste sobre East Ingle Road. Detrás de él viajaba un Nissan Kicks, también en dirección oeste. Las autoridades informaron que el conductor del Nissan intentó rebasar al Can-Am por el lado izquierdo, momento en que ocurrió la colisión entre ambos vehículos.

Paramédicos acudieron al lugar y evaluaron a ambos conductores por posibles lesiones, pero ninguno fue trasladado al hospital. Sin embargo, el pasajero del Can-Am, identificado como Juan Antonio Villasana, de 25 años y residente de Edinburg, murió a causa de las heridas sufridas en el accidente. Fue declarado sin vida en la escena.

accidente fatal choque DPS Edinburg Hidalgo County investigación Juan Antonio Villasana Texas
