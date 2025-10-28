WESLACO, TX – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detuvo a un miembro confirmado de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y delincuente deportado durante la Operación Lone Star en el condado de Hidalgo.

El jueves 22 de octubre, poco después de las 7:00 a.m., agentes especiales del DPS de la División de Investigaciones Criminales (CID), en colaboración con Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Operaciones de Aplicación y Deportación (ERO), identificaron a un posible miembro de MS-13 al salir de una residencia en un vehículo. Un oficial del DPS detuvo un pickup Ford gris en Las Milpas Road, en Pharr, Texas.

El conductor, Salvador Mata-Hernández, de 41 años y originario de Tamaulipas, México, es un miembro confirmado de MS-13 con antecedentes de agresión y múltiples violaciones federales por entrada ilegal desde 2000, la más reciente en 2012 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).