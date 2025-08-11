HARLINGEN, Texas – Un incendio fatal consumió anoche una casa móvil en el bloque 500 de Emerald Drive, cobrándose la vida de dos adolescentes, informaron autoridades locales.

El Departamento de Bomberos de Harlingen recibió la llamada alrededor de las 11:30 p.m. al reportarse el incendio.

Sin embargo, cuando los bomberos llegaron al lugar, las llamas ya habían consumido la mayor parte de la vivienda.

El oficial Rubén Balboa, asistente del jefe de bomberos, confirmó que los dos adolescentes fallecieron en el siniestro y que el caso permanece bajo investigación para determinar las causas exactas del incendio.

La familia de las víctimas, devastada por la pérdida, indicó que las jóvenes tenían 11 y 13 años de edad y estaban emocionadas por el regreso a clases.

Las autoridades continúan investigando el incidente y piden a la comunidad mantenerse alerta ante situaciones de riesgo para evitar tragedias similares.