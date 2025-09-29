Dos menores detenidos tras tiroteo en EdinburgEricks Webs DesignEricks Webs Design
Las dos víctimas fueron trasladadas al McAllen Medical Center, donde se reportan en condición estable con heridas que no ponen en riesgo su vida.
Edinburg, TX – Durante la madrugada de este lunes 29 de septiembre de 2025, alrededor de las 12:19 a.m., el Departamento de Policía de Edinburg recibió una llamada de un hombre que reportó que él y otra persona habían sido baleados cerca de la intersección de Cristobal Dr. y Trenton Rd.
Oficiales iniciaron una búsqueda a pie en la zona y desplegaron un dron para apoyar en las labores de localización. Minutos después, dos menores se entregaron voluntariamente a las autoridades y fueron puestos bajo custodia.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el tiroteo se originó por un acuerdo de drogas que salió mal.
Los dos sospechosos juveniles enfrentan cargos por asalto agravado con arma mortal.
