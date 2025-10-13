WESLACO – Dos personas fueron detenidas este lunes tras una persecución policial que involucró un vehículo robado.

Una de las personas arrestadas conducía una camioneta Dodge Ram negra que había sido reportada como robada en Corpus Christi.

La persecución inició en los carriles hacia el oeste de la carretera U.S. 83 y FM 491 en Mercedes, y concluyó sobre la Business 83.

Las autoridades no han revelado las identidades de los sospechosos.