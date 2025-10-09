Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horasEricks Webs DesignEricks Webs Design
McAllen, Texas — La ciudad de McAllen reportó dos accidentes de tránsito en un corto período de tiempo, ambos con heridas menores. El primero ocurrió ayer por la noche en la intersección de Col. Rowe y la Highway 83, mientras que el segundo se registró esta mañana en la calle McColl, donde se confirmó que […]
McAllen, Texas — La ciudad de McAllen reportó dos accidentes de tránsito en un corto período de tiempo, ambos con heridas menores.
El primero ocurrió ayer por la noche en la intersección de Col. Rowe y la Highway 83, mientras que el segundo se registró esta mañana en la calle McColl, donde se confirmó que el choque fue contra un poste.
Las autoridades indicaron que, aunque ambos incidentes involucraron daños a vehículos y lesiones leves, no hubo víctimas graves y los conductores recibieron atención médica en el lugar.
Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y respetar los límites de velocidad en la zona para evitar accidentes adicionales.
- Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horas
- Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan
- Créditos fiscales para autos eléctricos han expirado: ¿qué sigue para los consumidores?
- Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026
- Pronóstico del Tiempo: Lluvias y Tormentas Azotan el Valle del Río Grande
Encuentran pistola de juguete en primaria de Rio Grande City; autoridades escolares responden de inmediato
El incidente fue atendido de manera rápida y segura por el personal y la administración del plantel, y en ningún momento existió una amenaza real para estudiantes o personal, aseguró Garza.
Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles
EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...
Accidente grave en Combes deja varios heridos
COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...
Distribución móvil del Banco de Comida RGV exclusiva para veteranos en Harlingen
MCALLEN, TEXAS - El Banco de Comida del Valle del Río Grande (RGV) llevará a cabo una distribución móvil de productos agrícolas exclusiva para veteranos el jueves 9 de octubre, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. o hasta agotar existencias, en la ciudad de Harlingen. Para...
Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen
HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA. De acuerdo con los primeros reportes, no se...
MFE realizará evento temporal de inscripción a TSA PreCheck del 7 al 10 de octubre
MCALLEN, TEXAS - El Aeropuerto Internacional de McAllen (MFE) anunció que será sede de un evento especial de inscripción al programa TSA PreCheck, en colaboración con IDEMIA, del 7 al 10 de octubre. Durante esos días, los interesados podrán completar el proceso de...
Operativo en Hidalgo: Impacto y repercusiones para familias
Operativo Hidalgo: Familiares preocupados tras operativo en Hidalgo; expertos en inmigración ofrecen orientación.
Estafa amorosa: Hombre de 78 años engañado por una supuesta figura pública
Estafa romántica: Hombre cae víctima de una estafa romántica, perdiendo 700 dólares al creer estar en contacto con una celebridad.
Joven de Edinburg declarado culpable de asesinato; sentenciado a 37 años de prisión
El caso fue atendido por el juez Keno Vasquez en la Corte de Distrito 398 del condado Hidalgo. El 7 de octubre de 2025, Mata fue sentenciado a 37 años de prisión.
Autoridades ejecutan orden de cateo en residencia de Harlingen
Las fuerzas del orden reiteraron su compromiso con la seguridad de la comunidad y pidieron a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
Tiroteo Mortal en San Benito: Sospechoso se entrega a las autoridades
Tiroteo: Un hombre de 23 años enfrenta cargos graves tras un tiroteo que dejó una víctima mortal y otra herida en San Benito.
Aviso de tráfico por evento “National Night Out” en el condado de Cameron
Condado Cameron, TX – El Cameron County Sheriff’s Office informa a la comunidad que se esperan congestiones de tráfico debido al evento National Night Out, que se llevará a cabo hoy de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar...
Accidente en Brownsville deja a un policía hospitalizado
Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y recomiendan a los conductores precaución al transitar por la zona.
Expertos comparten recomendaciones para un Halloween seguro para niños con alergias a alimentos
Halloween es una de las noches más emocionantes del año para los niños, pero para las familias que manejan alergias alimentarias, también puede ser estresante. Para ayudar a que la celebración sea divertida y segura, los especialistas en alergias de AllerVie Health...
Bomberos de la Misión apoyan en incendio en la Base Aérea de Moorfield
Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños mayores, mientras las autoridades continúan investigando las causas del incendio.
Christian Treviño se declara culpable por asesinato de su padrastro en Pharr
El departamento agradece el apoyo de la comunidad mientras sus brigadas se entrenan para mantenerse preparadas y listas para proteger a todos los habitantes.