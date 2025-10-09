HOY

Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horas

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 09 2025
McAllen, Texas — La ciudad de McAllen reportó dos accidentes de tránsito en un corto período de tiempo, ambos con heridas menores.

El primero ocurrió ayer por la noche en la intersección de Col. Rowe y la Highway 83, mientras que el segundo se registró esta mañana en la calle McColl, donde se confirmó que el choque fue contra un poste.

Las autoridades indicaron que, aunque ambos incidentes involucraron daños a vehículos y lesiones leves, no hubo víctimas graves y los conductores recibieron atención médica en el lugar.

Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y respetar los límites de velocidad en la zona para evitar accidentes adicionales.

