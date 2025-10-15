Dodgers Amplían Ventaja en la Serie: Paso Firme Hacia la Serie Mundial

Dodgers Domina la Serie de Campeonatos de la Liga Nacional

Los Dodgers de Los Ángeles continúan su marcha triunfal hacia la Serie Mundial tras vencer a los Cerveceros con un marcador de 5-1 en el segundo juego de la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Con esta victoria, los Dodgers logran una cómoda ventaja de 2-0 en la serie. El lanzador Shinobi Yamamoto fue clave en el triunfo al completar un juego completo, algo que no se veía en la postemporada desde hacía ocho años, permitiendo solo un jonrón de Jackson Churrio y manteniendo a raya a los Cerveceros durante el resto del encuentro.

Los Lakers y Phoenix en la Pretemporada de la NBA

En la pretemporada de la NBA, los Lakers de Los Ángeles mostraron un gran desempeño en la primera mitad del juego contra Phoenix, liderados por Luque, Dante y Austin Reeves, quienes anotaron 25 puntos cada uno. Sin embargo, los Lakers no pudieron mantener el ritmo y cayeron 113-104. Jared Butler lideró a Phoenix con 33 puntos, mientras que Jordan Goodwin aportó 24. El técnico JJ Reddick admitió que el equipo necesita más consistencia.

Empate de la Selección Mexicana ante Ecuador

La selección mexicana de fútbol empató 1-1 contra Ecuador en un amistoso disputado en el Estadio Akron. Germán Berterami adelantó a México aprovechando un error defensivo, pero Jordi Alquíbar igualó desde el punto de penal. El partido fue intenso, con México teniendo las mejores oportunidades sin lograr concretar. Este empate se suma a una racha de resultados mixtos para el equipo mexicano en sus últimos compromisos.

Estados Unidos Remonta ante Australia

La selección de Estados Unidos logró una victoria por 2-1 contra Australia en un amistoso celebrado en Denver. A pesar de que Australia se adelantó con un gol de Jordan Boss, Estados Unidos remontó gracias a un doblete de Jagir Wright, asistido en ambas ocasiones por Christian Roldan. La salida por lesión de Christian Pulisic encendió las alarmas, pero el equipo mostró carácter para cortar la racha invicta de Australia bajo el mando de Toni Pavo.

Argentina Golea a Puerto Rico

En Miami, la selección argentina goleó 6-0 a Puerto Rico en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026. Lautaro Martínez y Alexis McAvister anotaron dos goles cada uno, mientras que Gonzalo Montiel y un autogol de Echeverría completaron la goleada. Lionel Messi destacó con dos asistencias en un partido donde Argentina mostró su solidez y ritmo ofensivo.