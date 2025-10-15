HOY

Dodgers Amplían Ventaja en la Serie: Paso Firme Hacia la Serie Mundial

Dodgers: Los Dodgers dominan a los Cerveceros y se acercan a la Serie Mundial con una sólida actuación de Shinobi Yamamoto.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 15 2025
Dodgers Domina la Serie de Campeonatos de la Liga Nacional

Los Dodgers de Los Ángeles continúan su marcha triunfal hacia la Serie Mundial tras vencer a los Cerveceros con un marcador de 5-1 en el segundo juego de la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Con esta victoria, los Dodgers logran una cómoda ventaja de 2-0 en la serie. El lanzador Shinobi Yamamoto fue clave en el triunfo al completar un juego completo, algo que no se veía en la postemporada desde hacía ocho años, permitiendo solo un jonrón de Jackson Churrio y manteniendo a raya a los Cerveceros durante el resto del encuentro.

Los Lakers y Phoenix en la Pretemporada de la NBA

En la pretemporada de la NBA, los Lakers de Los Ángeles mostraron un gran desempeño en la primera mitad del juego contra Phoenix, liderados por Luque, Dante y Austin Reeves, quienes anotaron 25 puntos cada uno. Sin embargo, los Lakers no pudieron mantener el ritmo y cayeron 113-104. Jared Butler lideró a Phoenix con 33 puntos, mientras que Jordan Goodwin aportó 24. El técnico JJ Reddick admitió que el equipo necesita más consistencia.

Empate de la Selección Mexicana ante Ecuador

La selección mexicana de fútbol empató 1-1 contra Ecuador en un amistoso disputado en el Estadio Akron. Germán Berterami adelantó a México aprovechando un error defensivo, pero Jordi Alquíbar igualó desde el punto de penal. El partido fue intenso, con México teniendo las mejores oportunidades sin lograr concretar. Este empate se suma a una racha de resultados mixtos para el equipo mexicano en sus últimos compromisos.

Estados Unidos Remonta ante Australia

La selección de Estados Unidos logró una victoria por 2-1 contra Australia en un amistoso celebrado en Denver. A pesar de que Australia se adelantó con un gol de Jordan Boss, Estados Unidos remontó gracias a un doblete de Jagir Wright, asistido en ambas ocasiones por Christian Roldan. La salida por lesión de Christian Pulisic encendió las alarmas, pero el equipo mostró carácter para cortar la racha invicta de Australia bajo el mando de Toni Pavo.

Argentina Golea a Puerto Rico

En Miami, la selección argentina goleó 6-0 a Puerto Rico en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026. Lautaro Martínez y Alexis McAvister anotaron dos goles cada uno, mientras que Gonzalo Montiel y un autogol de Echeverría completaron la goleada. Lionel Messi destacó con dos asistencias en un partido donde Argentina mostró su solidez y ritmo ofensivo.

Mas Noticias 48
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

Oct 15, 2025

LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...

Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario

Oct 13, 2025

Rio Valley Switching realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en el cruce ferroviario de Bridge Avenue. Para completar estas labores de manera segura, se programaron cierres en las siguientes fechas: Vía principal: martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, de 7:00...

Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica

Oct 13, 2025

Boca Chica, Texas – Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un cuerpo en la playa cerca de Boca Chica, confirmó un funcionario de la dependencia. El hallazgo se produjo luego de que autoridades de México informaran sobre un posible ahogamiento ocurrido en una...

SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship

Oct 13, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local. Se advierte a los...

Dos detenidos tras persecución policial en Weslaco

Oct 13, 2025

LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...

Accidente provoca cierres temporales en Edinburg

Oct 10, 2025

EDINBURG, Texas — La Policía de Edinburg respondió a un accidente grave en el cruce de Trenton Road y Primavera Street, lo que provocó cierres temporales en la zona. El tráfico hacia el este en Trenton estuvo cerrado cerca de la autopista y frente al norte, mientras...

Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos

Oct 10, 2025

Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...

