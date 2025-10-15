Dodgers Amplían Ventaja en la Serie: Paso Firme Hacia la Serie Mundial

Tiempo: El Valle de Texas experimentará temperaturas cálidas sin lluvias en los próximos días.
Dodgers Domina la Serie de Campeonatos de la Liga Nacional
Los Dodgers de Los Ángeles continúan su marcha triunfal hacia la Serie Mundial tras vencer a los Cerveceros con un marcador de 5-1 en el segundo juego de la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Con esta victoria, los Dodgers logran una cómoda ventaja de 2-0 en la serie. El lanzador Shinobi Yamamoto fue clave en el triunfo al completar un juego completo, algo que no se veía en la postemporada desde hacía ocho años, permitiendo solo un jonrón de Jackson Churrio y manteniendo a raya a los Cerveceros durante el resto del encuentro.
Los Lakers y Phoenix en la Pretemporada de la NBA
En la pretemporada de la NBA, los Lakers de Los Ángeles mostraron un gran desempeño en la primera mitad del juego contra Phoenix, liderados por Luque, Dante y Austin Reeves, quienes anotaron 25 puntos cada uno. Sin embargo, los Lakers no pudieron mantener el ritmo y cayeron 113-104. Jared Butler lideró a Phoenix con 33 puntos, mientras que Jordan Goodwin aportó 24. El técnico JJ Reddick admitió que el equipo necesita más consistencia.
Empate de la Selección Mexicana ante Ecuador
La selección mexicana de fútbol empató 1-1 contra Ecuador en un amistoso disputado en el Estadio Akron. Germán Berterami adelantó a México aprovechando un error defensivo, pero Jordi Alquíbar igualó desde el punto de penal. El partido fue intenso, con México teniendo las mejores oportunidades sin lograr concretar. Este empate se suma a una racha de resultados mixtos para el equipo mexicano en sus últimos compromisos.
Estados Unidos Remonta ante Australia
La selección de Estados Unidos logró una victoria por 2-1 contra Australia en un amistoso celebrado en Denver. A pesar de que Australia se adelantó con un gol de Jordan Boss, Estados Unidos remontó gracias a un doblete de Jagir Wright, asistido en ambas ocasiones por Christian Roldan. La salida por lesión de Christian Pulisic encendió las alarmas, pero el equipo mostró carácter para cortar la racha invicta de Australia bajo el mando de Toni Pavo.
Argentina Golea a Puerto Rico
En Miami, la selección argentina goleó 6-0 a Puerto Rico en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026. Lautaro Martínez y Alexis McAvister anotaron dos goles cada uno, mientras que Gonzalo Montiel y un autogol de Echeverría completaron la goleada. Lionel Messi destacó con dos asistencias en un partido donde Argentina mostró su solidez y ritmo ofensivo.
Edcouch brinda apoyo en incendio estructural en Elsa
El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.
Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Tortillas: El Corazón de la Herencia Hispana en el Valle
Este alimento, que se ha convertido en un símbolo de unidad familiar, está presente en casi todos los platillos y es una parte integral de la cultura culinaria del Valle del Río Grande.
Dos detenidos tras persecución policial en Weslaco
La persecución inició en los carriles hacia el oeste de la carretera U.S. 83 y FM 491 en Mercedes, y concluyó sobre la Business 83.
Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario
Rio Valley Switching realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en el cruce ferroviario de Bridge Avenue. Para completar estas labores de manera segura, se programaron cierres en las siguientes fechas: Vía principal: martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, de 7:00...
Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo presenta nuevo sistema electrónico de registro de votantes
Anteriormente, el registro implicaba imprimir una etiqueta con el nombre, dirección y línea de firma del votante, que luego se colocaba en un formulario combinado.
Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido
Familiares y amigos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir atención. Las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona, y no se reportaron otros heridos.
Le niegan fianza a Cristóbal Garzez tras accidente que cobró la vida de una persona
La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al...
Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica
Boca Chica, Texas – Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un cuerpo en la playa cerca de Boca Chica, confirmó un funcionario de la dependencia. El hallazgo se produjo luego de que autoridades de México informaran sobre un posible ahogamiento ocurrido en una...
SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship
CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local. Se advierte a los...
Peatón muere tras ser atropellado en Brownsville
La investigación continúa.
Mujer pierde la vida en accidente en La Feria
LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...
Accidente provoca cierres temporales en Edinburg
EDINBURG, Texas — La Policía de Edinburg respondió a un accidente grave en el cruce de Trenton Road y Primavera Street, lo que provocó cierres temporales en la zona. El tráfico hacia el este en Trenton estuvo cerrado cerca de la autopista y frente al norte, mientras...
Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos
Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...