Brownsville, TX – Un miembro del personal de la escuela IDEA Frontier fue arrestado recientemente fuera del campus escolar, según informó la directora de la institución, Mrs. D. Cordova, a través de una carta enviada a las familias el 20 de octubre de 2025.

En la misiva, la directora Cordova aseguró que el empleado fue puesto en licencia administrativa de inmediato, mientras se lleva a cabo una investigación. Aunque no se especificó la identidad del docente ni el motivo del arresto, la escuela confirmó estar cooperando plenamente con las autoridades y siguiendo todos los protocolos legales y de red de la institución.

“IDEA Frontier está al tanto del arresto que involucra a un miembro del personal. El miembro fue arrestado fuera del campus y se encuentra en licencia administrativa”, se lee en la carta.

Debido a que el caso continúa bajo investigación, la administración escolar no ha ofrecido más detalles, citando limitaciones legales. Sin embargo, Cordova aseguró que la seguridad de los estudiantes sigue siendo la máxima prioridad.

“IDEA toma estas acusaciones con seriedad y está comprometida a priorizar la seguridad y el bienestar del personal y los estudiantes”, añadió la directora.

La escuela pidió a los padres que tengan dudas o preocupaciones comunicarse directamente al número (956) 541-2002.

IDEA Public Schools es una red de escuelas públicas chárter con presencia en varios estados, y ha reiterado su compromiso con mantener un ambiente seguro y de respeto para todos sus alumnos.