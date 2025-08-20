Cortesía: Pixels

Harlingen, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande, en colaboración con el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, realizará una distribución gratuita de productos frescos dirigida exclusivamente a veteranos.

El evento se llevará a cabo el jueves 21 de agosto de 2025, de 9:00 a 11:00 de la mañana, en el Harlingen Care Center, ubicado en 2601 Veterans Dr., Harlingen, Texas 78550.

Los organizadores recordaron que los asistentes deben mantener la cajuela del automóvil vacía para agilizar la entrega y seguir las señalizaciones de acceso por Treasure Hills Blvd.

Los productos se entregarán mientras duren las existencias. Para recibirlos, será necesario presentar una identificación válida del VA que confirme el estatus de veterano.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con Yara Doyle al (956) 904-4533.