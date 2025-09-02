SAN BENITO, TEXAS – El Food Bank of the Rio Grande Valley (RGV) anunció que llevará a cabo una distribución gratuita de frutas y verduras frescas en la ciudad de San Benito, Texas, este martes 3 de septiembre.

La entrega se realizará en el San Benito Fair Grounds, ubicado en 551 Cesar Gonzalez Parkway, en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., o hasta agotar existencias.

Se trata de un evento especial tipo “pop-up”, es decir, de un solo día, con el objetivo de apoyar a las familias de la región que enfrentan inseguridad alimentaria.

Requisitos para participar

De acuerdo con el banco de alimentos, los asistentes deberán presentar:

Identificación con fotografía.

Comprobante de domicilio.

Un máximo de dos familias por vehículo .

. La cajuela del automóvil vacía para facilitar la entrega.

El Food Bank RGV recordó que estas actividades se realizan gracias al esfuerzo de voluntarios y donadores que buscan garantizar el acceso a alimentos nutritivos en las comunidades del Valle.

Lugar: San Benito Fair Grounds, 551 Cesar Gonzalez Pkwy., San Benito, TX

Fecha: 3 de septiembre

Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. (mientras duren las reservas)