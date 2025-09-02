HOY

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Entravision Communications
Noticias Locales | Comunidad

Distribuirán frutas y verduras gratis en San Benito este 3 de septiembreEricks Webs DesignEricks Webs Design

La entrega se realizará en el San Benito Fair Grounds, ubicado en 551 Cesar Gonzalez Parkway, en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., o hasta agotar existencias.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 02 2025
Ad Placeholder

SAN BENITO, TEXAS – El Food Bank of the Rio Grande Valley (RGV) anunció que llevará a cabo una distribución gratuita de frutas y verduras frescas en la ciudad de San Benito, Texas, este martes 3 de septiembre.

La entrega se realizará en el San Benito Fair Grounds, ubicado en 551 Cesar Gonzalez Parkway, en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., o hasta agotar existencias.

Se trata de un evento especial tipo “pop-up”, es decir, de un solo día, con el objetivo de apoyar a las familias de la región que enfrentan inseguridad alimentaria.

Requisitos para participar

De acuerdo con el banco de alimentos, los asistentes deberán presentar:

  • Identificación con fotografía.
  • Comprobante de domicilio.
  • Un máximo de dos familias por vehículo.
  • La cajuela del automóvil vacía para facilitar la entrega.

El Food Bank RGV recordó que estas actividades se realizan gracias al esfuerzo de voluntarios y donadores que buscan garantizar el acceso a alimentos nutritivos en las comunidades del Valle.

Lugar: San Benito Fair Grounds, 551 Cesar Gonzalez Pkwy., San Benito, TX
Fecha: 3 de septiembre
Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. (mientras duren las reservas)

apoyo comunitario distribución de comida Food Bank RGV frutas y verduras gratis San Benito Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder