Entravision Communications
Distribuirán frutas y verduras gratis en Los Indios por un solo día

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 16 2025
Los Indios, TX — 16 de octubre de 2025. La organización Food Bank RGV llevó a cabo una distribución especial de productos frescos en el sur de Texas como parte de su programa móvil de ayuda comunitaria. El evento se realizó este jueves en el Centro Comunitario Diamantina Ortega-Bennett, ubicado en el 309 E Heywood St., en Los Indios, Texas.

Bajo el lema “¡POP-UP! One Day Only! | ¡SOLO UN DÍA!”, el banco de alimentos ofreció frutas y verduras gratis a las familias locales de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., o hasta agotar existencias.

El evento fue parte de los esfuerzos continuos del Food Bank of the Rio Grande Valley, Inc., con sede en Pharr, TX, para combatir la inseguridad alimentaria en la región. Como requisitos, se pidió a los asistentes presentar una identificación con foto y comprobante de domicilio. Además, se permitió un máximo de dos familias por vehículo, y se solicitó que los autos llegaran con la cajuela vacía para facilitar la entrega de los alimentos.

El banco de alimentos reiteró su compromiso de igualdad al indicar que es un proveedor de igualdad de oportunidades para todos los miembros de la comunidad.

Para más información sobre futuros eventos o programas, se puede visitar FOODBANKRGV.COM o llamar al (956) 682-8101.

Los Indios
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg

Oct 15, 2025

EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...

Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...

