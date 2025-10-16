Los Indios, TX — 16 de octubre de 2025. La organización Food Bank RGV llevó a cabo una distribución especial de productos frescos en el sur de Texas como parte de su programa móvil de ayuda comunitaria. El evento se realizó este jueves en el Centro Comunitario Diamantina Ortega-Bennett, ubicado en el 309 E Heywood St., en Los Indios, Texas.

Bajo el lema “¡POP-UP! One Day Only! | ¡SOLO UN DÍA!”, el banco de alimentos ofreció frutas y verduras gratis a las familias locales de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., o hasta agotar existencias.

El evento fue parte de los esfuerzos continuos del Food Bank of the Rio Grande Valley, Inc., con sede en Pharr, TX, para combatir la inseguridad alimentaria en la región. Como requisitos, se pidió a los asistentes presentar una identificación con foto y comprobante de domicilio. Además, se permitió un máximo de dos familias por vehículo, y se solicitó que los autos llegaran con la cajuela vacía para facilitar la entrega de los alimentos.

El banco de alimentos reiteró su compromiso de igualdad al indicar que es un proveedor de igualdad de oportunidades para todos los miembros de la comunidad.

Para más información sobre futuros eventos o programas, se puede visitar FOODBANKRGV.COM o llamar al (956) 682-8101.