RAYMONDVILLE — El Food Bank of the Rio Grande Valley llevará a cabo una distribución gratuita de alimentos como parte de su programa “Choices” el próximo martes 17 de junio, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m., o hasta agotar existencias.

La entrega se realizará en el parque Smiley Face, ubicado en 605 S 3rd St, Raymondville, TX 78580, y será exclusiva para residentes de Raymondville.

Requisitos para participar:

Vivir en Raymondville

Una distribución por hogar

Presentar comprobante de domicilio (identificación o recibo de servicios)

Usar cubrebocas

No es una distribución en auto; se debe acudir a pie

Esta actividad busca apoyar a las familias locales con productos alimenticios, especialmente en tiempos de necesidad. Se recomienda llegar temprano, ya que la entrega será por orden de llegada y solo mientras duren las reservas.

Para más información, visite el sitio oficial del Food Bank RGV o comuníquese directamente con la organización.