HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Distribución móvil del Banco de Comida RGV exclusiva para veteranos en HarlingenEricks Webs DesignEricks Webs Design

MCALLEN, TEXAS – El Banco de Comida del Valle del Río Grande (RGV) llevará a cabo una distribución móvil de productos agrícolas exclusiva para veteranos el jueves 9 de octubre, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. o hasta agotar existencias, en la ciudad de Harlingen. Para participar, los veteranos deberán presentar una tarjeta de identificación […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 08 2025
Ad Placeholder

MCALLEN, TEXAS – El Banco de Comida del Valle del Río Grande (RGV) llevará a cabo una distribución móvil de productos agrícolas exclusiva para veteranos el jueves 9 de octubre, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. o hasta agotar existencias, en la ciudad de Harlingen.

Para participar, los veteranos deberán presentar una tarjeta de identificación de VA válida.

Se recomienda consultar el folleto oficial del evento para conocer todos los detalles. Esta distribución está dirigida únicamente a veteranos.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder