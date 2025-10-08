MCALLEN, TEXAS – El Banco de Comida del Valle del Río Grande (RGV) llevará a cabo una distribución móvil de productos agrícolas exclusiva para veteranos el jueves 9 de octubre, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. o hasta agotar existencias, en la ciudad de Harlingen.

Para participar, los veteranos deberán presentar una tarjeta de identificación de VA válida.

Se recomienda consultar el folleto oficial del evento para conocer todos los detalles. Esta distribución está dirigida únicamente a veteranos.