Brownsville, Texas –El Departamento de Policía de Brownsville investiga un incidente ocurrido la tarde de este martes alrededor de la 1:08 p. m. en el estacionamiento frontal de sus instalaciones.

De acuerdo con la información preliminar, una víctima y su acompañante llegaron a la estación para presentar un reporte en contra de un sospechoso.

Mientras se encontraban en el área de estacionamiento, el sujeto, a bordo de un vehículo desconocido para la denunciante, disparó en su dirección.

Posteriormente, el mismo individuo se disparó a sí mismo.

La víctima y su acompañante resultaron ilesos.

Autoridades confirmaron que no existe una amenaza activa para la comunidad ni para las áreas cercanas. Sin embargo, la entrada principal de la estación permanecerá bloqueada mientras se desarrolla la investigación.

El Departamento de Policía de Brownsville informó que continuará con las indagatorias y dará a conocer actualizaciones conforme se obtenga más información.