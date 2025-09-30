CONDADO HIDALGO, TEXAS – Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020.

Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada de haberle disparado siete veces. Tras días de deliberación, el jurado finalmente le impuso una sentencia de 60 años de prisión.

La madre de Genaro se mostró aliviada por el fallo, recordando a su hijo con amor y fortalecida por la justicia obtenida.

Abogados defensores acompañaron a la familia Castillo durante todo el proceso. Señalan que lo que comenzó como un reto legal, terminó siendo también una victoria emocional para quienes más sufrieron por la pérdida.

Toribio, abogado de la familia, comentó:

“Fue un camino difícil. Pero hoy, se hizo justicia.”

Esta tarde, a las siete, familiares y amigos se reunieron frente a la corte del condado Hidalgo para rendir homenaje a la memoria de Genaro “Izzy” Castillo.

Joanna, madre de Genaro, expresó:

“Izzy siempre estará con nosotros. Hoy lo recordamos con amor, no con tristeza.”

Familiares señalaron que este veredicto cierra un capítulo doloroso, pero también renueva el compromiso de su familia de ayudar a otros que atraviesan situaciones similares, manteniendo viva la memoria de Izzy con justicia y esperanza.