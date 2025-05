Diccionario secreto adolescente: Aprende a identificar lo que tus hijos podrían estar ocultando en línea

KMS Kill Myself Matarme

KYS Kill Yourself Mátate

IHML I Hate My Life Odio mi vida

DKDC Don’t Know Don’t Care No sé, no me importa

PRON Porn Pornografía

182 I Hate You Te odio

SUGARPIC Suggestive or Erotic Photo Foto sugestiva o erótica

WTTP Want To Trade Photos? ¿Quieres intercambiar fotos?

ZERG To Gang Up On Someone Atacar a alguien en grupo

DOC Drug Of Choice Droga preferida

53X Sex Sexo

AITR Adult In The Room Adulto en la habitación

CU46 See You For Sex Nos vemos para tener sexo

LH6 Let’s Have Sex Tengamos sexo