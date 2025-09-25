McAllen, TX — DHR Health fue reconocido como Centro de Excelencia en Detección y Atención del Cáncer de Pulmón por GO2 for Lung Cancer, convirtiéndose en el único sistema de salud al sur de San Antonio en recibir esta distinción nacional.

El reconocimiento destaca el programa avanzado de DHR Health para la detección y tratamiento del cáncer de pulmón, que incluye tomografías de baja dosis, tecnología asistida por robot, navegación de pacientes y herramientas de inteligencia artificial, permitiendo identificar la enfermedad en etapas tempranas y con mayores posibilidades de tratamiento.

Gracias a este modelo integral, el hospital refuerza su compromiso de ofrecer atención completa, desde la detección hasta la cirugía mínimamente invasiva, garantizando diagnósticos oportunos y un proceso de cuidado más ágil y coordinado para cada paciente.