By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 08 2025
HIDALGO, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron a un hombre de 20 años que era buscado en el condado Hidalgo bajo cargos de agresión sexual contra un menor.

La detención ocurrió el sábado 6 de septiembre en el Puente Internacional de Hidalgo, cuando agentes remitieron a inspección secundaria a un peatón identificado como Jaime Maldonado, ciudadano estadounidense. Durante el procedimiento, la verificación biométrica en las bases de datos policiales confirmó que Maldonado tenía una orden de arresto activa por agresión sexual de un menor, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

El director del puerto de entrada de Hidalgo, Carlos Rodríguez, destacó la importancia de la labor de los oficiales:

Tras la confirmación de la orden, el joven fue entregado a los alguaciles del condado para su traslado a la cárcel y proceso judicial correspondiente.

El Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) es una base de datos automatizada que permite a las agencias del orden compartir información sobre órdenes de arresto por diversos delitos. Gracias a este sistema, oficiales de CBP han realizado arrestos previos por homicidio, narcotráfico, abuso sexual infantil, fraude, lavado de dinero y robo, entre otros.

Las autoridades recordaron que los cargos son solo acusaciones y que el detenido se presume inocente hasta que un tribunal determine lo contrario.

