Edinburg, Texas – Autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestaron a Irvin Salinas, conocido artísticamente como “Pee Wee” y exintegrante del grupo Kumbia Kings, el lunes 11 de agosto de 2025, acusado de conducir en estado de ebriedad.

De acuerdo con los registros del condado, la presunta infracción ocurrió el domingo 10 de agosto.

Salinas, de 29 años, residente de Edinburg, fue ingresado bajo el cargo de manejar intoxicado.

Se le fijó una fianza de 5,000 dólares.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles del caso y la disposición final está pendiente.