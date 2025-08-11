HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Detienen en Edinburg a cantante “Pee Wee” acusado de conducir en estado de ebriedadEricks Webs DesignEricks Webs Design

Se le fijó una fianza de 5,000 dólares.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 11 2025
Ad Placeholder

Edinburg, Texas – Autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestaron a Irvin Salinas, conocido artísticamente como “Pee Wee” y exintegrante del grupo Kumbia Kings, el lunes 11 de agosto de 2025, acusado de conducir en estado de ebriedad.

De acuerdo con los registros del condado, la presunta infracción ocurrió el domingo 10 de agosto.

Salinas, de 29 años, residente de Edinburg, fue ingresado bajo el cargo de manejar intoxicado.

Se le fijó una fianza de 5,000 dólares.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles del caso y la disposición final está pendiente.

arresto conducir en estado de ebriedad Departamento de Seguridad Pública de Texas DWI Edinburg Texas fianza Irvin Salinas Kumbia Kings música latina noticia policial Pee Wee
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton

Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton

Aug 13, 2025

El incidente ocurrió en 2023 cuando la policía de Alton respondió a un reporte sobre un hombre encontrado inconsciente en la vía pública. La víctima, Román Andrés Mesa, presentaba graves lesiones faciales y fue declarado muerto poco después.

Ad Placeholder
Grave accidente en Pharr deja a motociclista en condición crítica

Grave accidente en Pharr deja a motociclista en condición crítica

Aug 13, 2025

El Departamento de Policía de Pharr investiga un accidente mayor ocurrido en la cuadra 1100 de East Interstate 2. De acuerdo con reportes preliminares, un motociclista perdió el control y chocó contra otra motocicleta. Posteriormente, el primer motociclista fue...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton

Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton

El incidente ocurrió en 2023 cuando la policía de Alton respondió a un reporte sobre un hombre encontrado inconsciente en la vía pública. La víctima, Román Andrés Mesa, presentaba graves lesiones faciales y fue declarado muerto poco después.

Ad Placeholder
Ad Placeholder