Entravision Communications
By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 19 2025
Weslaco, Texas – El lunes 18 de agosto de 2025, autoridades arrestaron a Jonathan Pérez, de 24 años, en relación con la investigación que se mantiene activa sobre una serie de robos de vehículos en la región.

De acuerdo con el informe oficial, Pérez fue identificado como la persona que condujo una camioneta robada desde la ciudad de Weslaco hasta cruzarla a México.

El hecho ocurrió el miércoles 13 de agosto de 2025, alrededor de las 12:04 del mediodía.

Tras diversas entrevistas e indagatorias, los investigadores lograron ubicarlo y ponerlo bajo custodia.

La Fuerza de Tarea Combinada de Robo de Autos del Condado Hidalgo informó que continuará siguiendo todas las pistas disponibles y no descarta más detenciones en los próximos días.

Las autoridades exhortan a la comunidad a colaborar con información relacionada con este caso u otros similares. Quienes tengan datos pueden comunicarse con el Departamento de Policía de Weslaco al (956) 968-8591.

También se pueden enviar reportes de manera anónima a Weslaco Crime Stoppers al (956) 968-TIPS o a través de la aplicación P3. Los informantes podrían recibir una recompensa de hasta mil dólares.

