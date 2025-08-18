Edinburg, Texas – El domingo 17 de agosto de 2025, alrededor de las 9:22 p.m., agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo acudieron al bloque 4500 de Fe Drive, en una zona rural de Edinburg, tras recibir un reporte sobre un hombre con una herida de bala en la cabeza. Al llegar, los oficiales encontraron a un hombre adulto sin vida en el lugar.

Investigadores del Sheriff lograron identificar rápidamente a un sospechoso de 32 años de edad, quien posteriormente fue detenido sin incidentes. El individuo enfrentará un cargo de asesinato, clasificado como delito grave en primer grado.

La lectura de cargos está programada para hoy a las 2:00 p.m. ante el juez de paz André Maldonado en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Hidalgo.

Las autoridades informaron que tras la audiencia se llevará a cabo una conferencia de prensa en el edificio administrativo de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo.