HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Detienen a sospechoso tras homicidio en Edinburg; será procesado por asesinatoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Investigadores del Sheriff lograron identificar rápidamente a un sospechoso de 32 años de edad, quien posteriormente fue detenido sin incidentes. El individuo enfrentará un cargo de asesinato, clasificado como delito grave en primer grado.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 18 2025
Ad Placeholder

Edinburg, Texas – El domingo 17 de agosto de 2025, alrededor de las 9:22 p.m., agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo acudieron al bloque 4500 de Fe Drive, en una zona rural de Edinburg, tras recibir un reporte sobre un hombre con una herida de bala en la cabeza. Al llegar, los oficiales encontraron a un hombre adulto sin vida en el lugar.

Investigadores del Sheriff lograron identificar rápidamente a un sospechoso de 32 años de edad, quien posteriormente fue detenido sin incidentes. El individuo enfrentará un cargo de asesinato, clasificado como delito grave en primer grado.

La lectura de cargos está programada para hoy a las 2:00 p.m. ante el juez de paz André Maldonado en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Hidalgo.

Las autoridades informaron que tras la audiencia se llevará a cabo una conferencia de prensa en el edificio administrativo de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo.

arresto por asesinato hidalgo county conferencia de prensa homicidio crimen en zona rural edinburg detenido por homicidio texas fe drive edinburg hombre asesinado edinburg homicidio en edinburg justicia de paz andre maldonado
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder