Edinburg, TX – El 10 de agosto de 2025, detectives de la Policía de Edinburg lograron identificar y detener al posible sospechoso involucrado en el tiroteo ocurrido el 7 de agosto en la calle Colt Lane.

Tras realizar labores de vigilancia en una vivienda, los detectives observaron al sospechoso salir de un apartamento.

Al ser interceptado, el hombre fue detenido sin resistencia.

El detenido fue identificado como Alan Grosso, de 45 años.

Esta tarde, Grosso fue formalmente acusado de asalto agravado con un arma mortal y se le impuso una fianza de 500,000 dólares.

También enfrenta un cargo por posesión de una sustancia controlada (Xanax), por el cual se fijó una fianza de 10,000 dólares.

Las autoridades continúan con la investigación del caso.