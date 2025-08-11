La defensa intentó argumentar que la sentencia debía reducirse porque estaba casado con la menor en México, pero el tribunal rechazó el alegato tras determinar que no podía existir un matrimonio legal ya que la víctima tenía menos de 18 años.
El sospechoso, un hombre de 29 años, fue arrestado y se espera que enfrente múltiples cargos, incluyendo robo y evasión de arresto.
Mission, TX – La noche del sábado 9 de agosto de 2025, alrededor de las 10:14 p.m., agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo respondieron a un reporte de robo en una tienda de autoservicio ubicada cerca de la 5 Mile Line y Doffin Road, en un área rural de Mission.
Al llegar, los agentes determinaron que durante el incidente la víctima había sido despojada de su teléfono celular.
Gracias a las labores de investigación, se logró identificar el vehículo sospechoso, descrito como un Cadillac negro.
En las primeras horas del domingo 10 de agosto, aproximadamente a la 1:51 a.m., mientras patrullaban la zona, los agentes localizaron el automóvil.
Al intentar detenerlo, el conductor huyó, iniciando una persecución que concluyó cerca de la autopista U.S. 281 y Trenton Road, con el apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).
Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación e invitaron a cualquier testigo con información a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo al 956-383-8114.
Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a la línea de Crime Stoppers al 956-668-TIPS (8477) o enviar información mediante la aplicación “P3 TIPS”.
Mujer embarazada muere junto a su bebé en choque en Harlingen
Todos los ocupantes fueron trasladados a un hospital local con lesiones graves.
Autoridades investigan tiroteo en zona rural de Mission
En el lugar, un hombre fue encontrado con heridas de bala y trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica.
Hombre condenado a 35 años de prisión por agresión sexual en Pharr
El juicio con jurado se llevó a cabo del lunes 4 al jueves 7 de agosto de 2025.
Hombre arrestado por tráfico ilegal de módems en Hidalgo
La investigación continúa y se esperan cargos adicionales contra otros involucrados en la red de venta y distribución ilegal.
Advertencias sobre el regreso a clases: Protección de la privacidad infantil en redes sociales
Expertos aconsejan a padres ser cautelosos al compartir información personal de sus hijos en línea.
Gobierno de EE. UU. emite advertencia de viaje para México por violencia y riesgos de seguridad: Nuevo León y Tamaulipas forman parte de la escala de riesgo
La alerta también señala la posibilidad de actos de terrorismo.
Tráfico de personas: Impactante persecución en Mercedes termina en arresto
La persecución, que duró 15 minutos, culminó con un impacto contra una unidad del Departamento de Seguridad Pública (DPS).
Condena de Jesús Bernal: Un caso de pandillas en Alton
El incidente ocurrió en 2023 cuando la policía de Alton respondió a un reporte sobre un hombre encontrado inconsciente en la vía pública. La víctima, Román Andrés Mesa, presentaba graves lesiones faciales y fue declarado muerto poco después.
Grave accidente en Pharr deja a motociclista en condición crítica
El Departamento de Policía de Pharr investiga un accidente mayor ocurrido en la cuadra 1100 de East Interstate 2. De acuerdo con reportes preliminares, un motociclista perdió el control y chocó contra otra motocicleta. Posteriormente, el primer motociclista fue...
Persecución en Brownsville deja a oficial herido tras choque entre unidades
El oficial estatal resultó ileso y no requirió traslado al hospital.
Choque en McAllen deja daños materiales; conductor enfrenta cargos por posesión de drogas
MCALLEN, TEXAS -La Policía de McAllen respondió a un reporte de choque vehicular en la cuadra 6500 de North 7th Street, en McAllen, Texas, alrededor de las 9:19 p. m. del 12 de agosto de 2025. De acuerdo con las autoridades, se trató de un accidente de un solo...
Aumentan presencia policiaca cerca de primaria John & Olive Hinojosa en Río Grande City
El distrito escolar informó que en ningún momento los estudiantes o el personal estuvieron en peligro y que las operaciones en el plantel continuaron con normalidad.
Distribuirán comida gratuita para residentes de Santa Maria
La distribución se realizará el jueves 14 de agosto, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m., o hasta agotar existencias, en el Learning Resource Center, ubicado en 11119 Military Rd., Santa Maria, TX.
Hombre hondureño deportado dos veces y buscado por delitos sexuales contra menores capturado en Dallas
Este hombre había sido buscado desde junio de 2025 por la Policía de Grapevine por abuso sexual continuo a un menor.
Audiencia en Brownsville por caso contra dueños de panadería Abby’s por presuntamente emplear a indocumentados
BROWNSVILLE, TEXAS - Esta mañana se llevó a cabo una audiencia en la Corte de Distrito para el Sur de Texas, en Brownsville, presidida por el juez Fernando Rodriguez Jr., relacionada con un caso civil que involucra a los propietarios de la panadería Abby’s. Según...
Ofrecen recompensa de seis mil dólares por fugitivo reincidente de delitos sexuales en Houston
TEXAS — Las autoridades de Texas ofrecen una recompensa de seis mil dólares por información que lleve a la captura de Carlos José Ayala Morales, un delincuente sexual reincidente de 44 años que figura nuevamente en la lista de los 10 más buscados del estado. Ayala...