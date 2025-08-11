Mission, TX – La noche del sábado 9 de agosto de 2025, alrededor de las 10:14 p.m., agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo respondieron a un reporte de robo en una tienda de autoservicio ubicada cerca de la 5 Mile Line y Doffin Road, en un área rural de Mission.

Al llegar, los agentes determinaron que durante el incidente la víctima había sido despojada de su teléfono celular.

Gracias a las labores de investigación, se logró identificar el vehículo sospechoso, descrito como un Cadillac negro.

En las primeras horas del domingo 10 de agosto, aproximadamente a la 1:51 a.m., mientras patrullaban la zona, los agentes localizaron el automóvil.

Al intentar detenerlo, el conductor huyó, iniciando una persecución que concluyó cerca de la autopista U.S. 281 y Trenton Road, con el apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

El sospechoso, un hombre de 29 años, fue arrestado y se espera que enfrente múltiples cargos, incluyendo robo y evasión de arresto.

Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación e invitaron a cualquier testigo con información a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo al 956-383-8114.

Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a la línea de Crime Stoppers al 956-668-TIPS (8477) o enviar información mediante la aplicación “P3 TIPS”.