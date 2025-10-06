San Benito, Texas – El Departamento de Policía de San Benito confirmó la detención de Miguel Monrreal, quien era buscado en relación con el tiroteo ocurrido el pasado viernes en el bloque 900 de East Stenger Street, donde un hombre perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida.

Las autoridades informaron que Monrreal ya se encuentra bajo custodia y que no existe una amenaza activa para la comunidad.