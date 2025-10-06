HOY

Detienen a Miguel Monrreal, sospechoso de tiroteo mortal en San Benito

Las autoridades informaron que Monrreal ya se encuentra bajo custodia y que no existe una amenaza activa para la comunidad.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 06 2025
San Benito, Texas – El Departamento de Policía de San Benito confirmó la detención de Miguel Monrreal, quien era buscado en relación con el tiroteo ocurrido el pasado viernes en el bloque 900 de East Stenger Street, donde un hombre perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida.

“Agradecemos a nuestros oficiales y a las agencias colaboradoras por su rápida acción y compromiso con la seguridad de la comunidad,” señaló la Ciudad de San Benito en un comunicado.

Arrestado San Benito
