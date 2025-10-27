Alamo, Texas, 27 de octubre de 2025. — El Departamento de Policía de Alamo arrestó a Malachi Isaiah Pineda, de 18 años, en relación con un incidente que involucra la presunta agresión sexual de un menor de edad.

La investigación comenzó el 25 de octubre de 2025, cuando los oficiales respondieron a un domicilio ubicado en la cuadra 800 de Mossy Oak Drive tras recibir un reporte de posible agresión. Detectives de la División de Investigaciones Criminales (CID) realizaron múltiples entrevistas y reunieron evidencia suficiente para solicitar una orden de arresto.

El sospechoso fue localizado en South Padre Island, donde fue detenido sin incidentes.

Según las autoridades, Pineda enfrenta los siguientes cargos:

Reclusión ilegal (Unlawful Restraint) – fianza de $30,000

Uso indebido de vehículo motorizado (Unlawful Use of Motor Vehicle) – fianza de $25,000

Indecencia con un menor (Indecency) – fianza de $6,000

El detenido fue trasladado al centro de detención local en espera de futuras audiencias judiciales. La investigación continúa a cargo del Departamento de Policía de Alamo.