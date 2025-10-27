Detienen a joven acusado de agresión sexual en AlamoEricks Webs DesignEricks Webs Design
El sospechoso fue localizado en South Padre Island, donde fue detenido sin incidentes.
Alamo, Texas, 27 de octubre de 2025. — El Departamento de Policía de Alamo arrestó a Malachi Isaiah Pineda, de 18 años, en relación con un incidente que involucra la presunta agresión sexual de un menor de edad.
La investigación comenzó el 25 de octubre de 2025, cuando los oficiales respondieron a un domicilio ubicado en la cuadra 800 de Mossy Oak Drive tras recibir un reporte de posible agresión. Detectives de la División de Investigaciones Criminales (CID) realizaron múltiples entrevistas y reunieron evidencia suficiente para solicitar una orden de arresto.
Según las autoridades, Pineda enfrenta los siguientes cargos:
- Reclusión ilegal (Unlawful Restraint) – fianza de $30,000
- Uso indebido de vehículo motorizado (Unlawful Use of Motor Vehicle) – fianza de $25,000
- Indecencia con un menor (Indecency) – fianza de $6,000
El detenido fue trasladado al centro de detención local en espera de futuras audiencias judiciales. La investigación continúa a cargo del Departamento de Policía de Alamo.
Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y no se descarta que se presenten cargos adicionales conforme avancen las pesquisas.
Las autoridades del DPS continúan recopilando información y analizando evidencia para determinar las circunstancias exactas que provocaron el choque.
El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra...
Los trabajadores indicaron haber visto seis camionetas y cuatro vans utilizadas para transportar a las personas arrestadas.
Austin, Texas. — El gobernador Greg Abbott y la Oficina de Música de Texas anunciaron la realización de la Séptima Conferencia Anual Texas Sounds & Cities, que se llevará a cabo los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre en la ciudad de Corpus Christi. Durante...
Se insta a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse con McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477.
En su comunicado, la representación diplomática aseguró que no existe ninguna caravana rumbo a la frontera y advirtió que este tipo de videos suelen ser mentiras difundidas por traficantes de personas, conocidos como polleros o coyotes, quienes buscan engañar a migrantes con información falsa.
Tras una intervención de los oficiales, la conductora fue detenida en el lugar.
Samantha Ruiz habló con la familia y nos dice como podemos brindarles nuestra ayuda.
HARLINGEN, TEXAS - Un adolescente perdió la vida y dos menores resultaron gravemente heridos tras un accidente vehicular registrado en Harlingen. De acuerdo con autoridades, el choque ocurrió la noche del sábado en la cuadra 2100 de South Parkwood. El joven fue...
Se exhorta al público a evitar la zona mientras continúa la investigación.
El 16 de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) detuvieron en Brownsville, Texas, a cuatro menores que intentaban ingresar 245 libras de marihuana al país. Entre ellos se encontraba un adolescente de apenas 15 años, reincidente, quien...
Weslaco, TX — La comunidad del distrito escolar Weslaco ISD se encuentra de luto tras el fallecimiento de Larissa Rodríguez, una destacada estudiante de Weslaco High School reconocida por su liderazgo, dedicación y espíritu comunitario. En un comunicado oficial, la...
El evento tiene como objetivo ayudar a los ciudadanos a deshacerse de objetos voluminosos o difíciles de eliminar, promoviendo un entorno más limpio y saludable para toda la comunidad.
Cameron County, Texas – Autoridades del condado destacaron el impacto económico sin precedentes que SpaceX ha generado en la región tras la expansión de operaciones en Starbase, Boca Chica, y la reciente reubicación de su sede corporativa desde Hawthorne, California,...
El cierre se realizará entre la salida de State Spur 433 (Main Street) y la rampa de acceso ubicada al este de esa misma vía, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.