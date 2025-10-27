HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Detienen a joven acusado de agresión sexual en Alamo

El sospechoso fue localizado en South Padre Island, donde fue detenido sin incidentes.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 27 2025
Alamo, Texas, 27 de octubre de 2025. — El Departamento de Policía de Alamo arrestó a Malachi Isaiah Pineda, de 18 años, en relación con un incidente que involucra la presunta agresión sexual de un menor de edad.

La investigación comenzó el 25 de octubre de 2025, cuando los oficiales respondieron a un domicilio ubicado en la cuadra 800 de Mossy Oak Drive tras recibir un reporte de posible agresión. Detectives de la División de Investigaciones Criminales (CID) realizaron múltiples entrevistas y reunieron evidencia suficiente para solicitar una orden de arresto.

Según las autoridades, Pineda enfrenta los siguientes cargos:

  • Reclusión ilegal (Unlawful Restraint) – fianza de $30,000
  • Uso indebido de vehículo motorizado (Unlawful Use of Motor Vehicle) – fianza de $25,000
  • Indecencia con un menor (Indecency) – fianza de $6,000

El detenido fue trasladado al centro de detención local en espera de futuras audiencias judiciales. La investigación continúa a cargo del Departamento de Policía de Alamo.

agresión sexual Alamo arresto cargos departamento de policía de alamo indecencia investigación malachi isaiah pineda menor de edad noticias locales orden de arresto policía reclusión ilegal seguridad pública south padre island Texas uso indebido de vehículo
