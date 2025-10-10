Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Sheriff Manuel Treviño, los incidentes comenzaron el pasado 29 de septiembre, cuando agentes respondieron a un llamado por robo en un negocio ubicado en la cuadra 33000 de Old Alice Rd. El sospechoso había forzado varias bodegas y construcciones portátiles, llevándose herramientas eléctricas y electrodomésticos con un valor estimado en $3,000 dólares. Parte de los objetos robados fueron encontrados abandonados cerca de un canal.

El 6 de octubre, los investigadores regresaron al mismo lugar tras reportarse otro robo, esta vez de una unidad de aire acondicionado. Gracias a imágenes de cámaras de seguridad, se logró identificar al responsable como Samuel Christopher Lopez, un individuo ya conocido por las autoridades por su participación en otro caso de robo ocurrido en julio de este mismo año, y quien tenía una orden de arresto pendiente.

La captura de Lopez se llevó a cabo el 7 de octubre, cuando agentes del Sheriff, en coordinación con la Policía de Los Fresnos, lo localizaron caminando cerca de las vías del tren en la ciudad. Tras ser detenido, confesó los crímenes durante el interrogatorio. Los artículos robados fueron recuperados y devueltos a sus dueños.

Samuel Christopher Lopez enfrenta ahora tres cargos graves por allanamiento de edificio y un cargo grave por robo. Permanece recluido en el Centro de Detención Carrizales Rucker, en espera de su comparecencia ante el juez. Además, podrían sumarse otros cargos por casos adicionales bajo investigación.