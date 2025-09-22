DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna informó que Anthony Ray Ramirez, de Weslaco, fue detenido tras ser buscado en relación con una investigación por acoso.

Las autoridades habían solicitado el apoyo de la comunidad para dar con su paradero y agradecieron la cooperación ciudadana, señalando que la información compartida desempeñó un papel importante en el arresto.

“El apoyo de la comunidad fue valioso en este caso. Juntos seguimos trabajando para mantener segura a nuestra ciudad”, destacó la corporación policial en un comunicado.