Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

VALLE DEL RÍO GRANDE – Autoridades informaron sobre el arresto de un individuo con historial criminal significativo.

De acuerdo con el reporte, el detenido enfrenta cargos por asesinato capital de múltiples personas, considerado un delito grave de primer grado. Además, cuenta con una condena previa de 10 años de prisión y había sido removido anteriormente de los Estados Unidos.

Tras su reaprehensión, ahora se le acusa bajo el estatuto 8 USC 1326 (Reingreso ilegal).

Las autoridades destacaron que se trata de la detención de un delincuente agravado y recalcaron la importancia de mantener la seguridad en la región.