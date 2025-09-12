HOY

Fin de Semana con Lluvias y Celebraciones

El fin de semana ha llegado al sur de Texas, y mientras las comunidades se preparan para celebrar la Independencia, el clima promete ser un protagonista importante. Kimberly Mesa de Univision ofrece un reporte detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan en la región, afectando tanto a los residentes del Valle del Río Grande como a aquellos que planean viajar a otras ciudades del estado.

Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

VALLE DEL RÍO GRANDE – Autoridades informaron sobre el arresto de un individuo con historial criminal significativo. De acuerdo con el reporte, el detenido enfrenta cargos por asesinato capital de múltiples personas, considerado un delito grave de primer grado. Además, cuenta con una condena previa de 10 años de prisión y había sido removido anteriormente

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 12 2025
VALLE DEL RÍO GRANDE – Autoridades informaron sobre el arresto de un individuo con historial criminal significativo.

De acuerdo con el reporte, el detenido enfrenta cargos por asesinato capital de múltiples personas, considerado un delito grave de primer grado. Además, cuenta con una condena previa de 10 años de prisión y había sido removido anteriormente de los Estados Unidos.

Tras su reaprehensión, ahora se le acusa bajo el estatuto 8 USC 1326 (Reingreso ilegal).

Las autoridades destacaron que se trata de la detención de un delincuente agravado y recalcaron la importancia de mantener la seguridad en la región.

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Sep 11, 2025

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Sep 10, 2025

Cortesía: Pixels La Villa, Texas — El miércoles 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 4:15 p.m., agentes del Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo acudieron en apoyo al Departamento de Policía de La Villa por un disturbio en la cuadra 1300 de la calle San...

