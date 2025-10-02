Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Donna, TX – Oficiales de la policía de Donna realizaron un arresto el viernes 26 de septiembre de 2025, tras recibir información clave de un ciudadano sobre un hombre buscado por agresión.

El incidente original ocurrió el lunes 7 de julio de 2025, en la cuadra 300 de Silver Avenue, cuando los oficiales fueron llamados por un reporte de agresión. Testigos informaron que un hombre calvo, vestido con camiseta verde y jeans azules, se dirigía hacia Big Valley RV Park desde el lugar del incidente.

Los oficiales localizaron al sujeto que coincidía con la descripción, pero este intentó huir al ver a la policía.

Luego de la investigación, se emitió una orden de arresto contra Roberto Sotullo, de 44 años y residente de Donna, TX.

Gracias a una pista proporcionada por un ciudadano a Crime Stoppers, los detectives pudieron ubicar y arrestar a Sotullo. La policía de Donna recordó la importancia de la participación ciudadana en la seguridad de la comunidad y destacó que las pistas anónimas pueden marcar la diferencia.

Para enviar información de manera anónima, se puede llamar a Donna Crime Stoppers al (956) 464-TIPS (8477) o utilizar la aplicación P3 Tips.