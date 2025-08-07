Calor extremo: El Valle experimenta temperaturas sofocantes mientras se avecinan lluvias en algunas áreas costeras.
Persecución Weslaco: Cinco inmigrantes son detenidos en Weslaco después de una persecución que involucró a un conductor de Indiana.
WESLACO, TEXAS – En un impactante suceso en Weslaco, el Departamento de Seguridad Pública difundió imágenes que muestran una persecución de alta velocidad que terminó con la detención de cinco inmigrantes.
El incidente, captado por el tablero de una patrulla, revela la intensidad de la persecución que involucró a las fuerzas del orden y a un conductor que puso en peligro su vida y la de otros.
El sospechoso, identificado como César León, conducía de manera imprudente en sentido contrario, lo que aumentó el riesgo de un accidente grave.
A bordo de un Ford Escort, León intentó evadir a los agentes de la patrulla fronteriza, lo que llevó a una peligrosa persecución por las calles de Weslaco.
Tras detener brevemente el vehículo en un estacionamiento, León intentó escapar a pie, pero fue rápidamente detenido por las autoridades.
El Departamento de Seguridad Pública ha confirmado que León, originario de Indiana, enfrenta múltiples cargos, entre ellos tráfico de personas, agresión agravada a un servidor público y evasión de arresto vehicular.
Los cargos a los que se enfrenta César León son serios y reflejan la gravedad de sus acciones.
El tráfico de personas es un delito grave que tiene implicaciones significativas para la seguridad de los inmigrantes y la comunidad en general. Además, la agresión a un servidor público y la evasión de arresto vehicular son delitos que pueden resultar en penas severas.
Palm Valley Animal Society recibe 54 perros de un caso de acumulación; piden apoyo ante cierre de su sede en Trenton
EDINBURG, Texas – Palm Valley Animal Society (PVAS) informó que ha recibido 54 perros provenientes de un caso reciente de acumulación de animales, justo cuando la organización se prepara para cerrar su ubicación en Trenton. La llegada simultánea de tantos animales...
Policía de Edinburg investiga tiroteo, aseguran narcóticos en cateo relacionado
Los oficiales acordonaron el área y permanecen en el lugar realizando las investigaciones correspondientes.
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg
EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...
Homicidio por intoxicación en Brownsville: Nueva fianza impuesta
Homicidio: Raúl Rodríguez enfrenta nuevos cargos tras el trágico accidente del 25 de julio en Brownsville.
Se registra accidente automovilístico en McAllen
Accidente automovilístico: Un choque entre dos SUV en McAllen causa interrupciones en el tráfico y moviliza equipos de emergencia.
Persecución policial en Brownsville culmina en arresto
Persecución policial: El conductor de un vehículo Chevrolet Tajo fue detenido tras una peligrosa persecución por las calles de Brownsville.
Incidente en Mission: Joven armado causa alarma en la comunidad
El departamento de Policía de Mission confirmó que nadie resultó herido y que la situación estaba bajo control.
Cierran tramo de la I-2 en Harlingen por investigación de accidente fatal
El tráfico que se dirija hacia el oeste por la I-2 en esa zona será desviado hacia el norte o sur por FM 800, y los conductores deberán buscar rutas alternas para continuar su trayecto.
Deudas Estudiantiles: Reanudación de intereses afecta a miles
El programa SAFE, que pausaba los intereses de las deudas estudiantiles, brindó un respiro a miles de estudiantes.
Seguridad Escolar: Preparativos ante el regreso a clases
Seguridad escolar: Las escuelas de Texas refuerzan sus medidas de seguridad ante el inminente regreso a clases.
Crisis en McAllen: Disminución de cruces fronterizos afecta ventas locales
McAllen: Comerciantes de McAllen enfrentan una caída del 70%-80% en ventas debido a la reducción del flujo fronterizo.
Asesinato en Reynosa: Delegado de la Fiscalía General de la República es abatido
Reynosa: El asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina en Reynosa sacude a Tamaulipas y revela tensiones con el crimen organizado.
Investigan muerte de hombre que se golpeaba la cabeza y agredió a oficiales
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...
Inician investigación federal por el homicidio del fiscal Ernesto Vásquez Reyna en Reynosa
Los primeros indicios recabados apuntan a un acto de violencia inusitada y brutal, con una alta probabilidad de que esté relacionado con la delincuencia organizada.