Detención de inmigrantes en Weslaco tras peligrosa persecución

Persecución Weslaco: Cinco inmigrantes son detenidos en Weslaco después de una persecución que involucró a un conductor de Indiana.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 07 2025
WESLACO, TEXAS – En un impactante suceso en Weslaco, el Departamento de Seguridad Pública difundió imágenes que muestran una persecución de alta velocidad que terminó con la detención de cinco inmigrantes.

El incidente, captado por el tablero de una patrulla, revela la intensidad de la persecución que involucró a las fuerzas del orden y a un conductor que puso en peligro su vida y la de otros.

El sospechoso, identificado como César León, conducía de manera imprudente en sentido contrario, lo que aumentó el riesgo de un accidente grave.

A bordo de un Ford Escort, León intentó evadir a los agentes de la patrulla fronteriza, lo que llevó a una peligrosa persecución por las calles de Weslaco.

Tras detener brevemente el vehículo en un estacionamiento, León intentó escapar a pie, pero fue rápidamente detenido por las autoridades.

El Departamento de Seguridad Pública ha confirmado que León, originario de Indiana, enfrenta múltiples cargos, entre ellos tráfico de personas, agresión agravada a un servidor público y evasión de arresto vehicular.

Los cargos a los que se enfrenta César León son serios y reflejan la gravedad de sus acciones.

El tráfico de personas es un delito grave que tiene implicaciones significativas para la seguridad de los inmigrantes y la comunidad en general. Además, la agresión a un servidor público y la evasión de arresto vehicular son delitos que pueden resultar en penas severas.

